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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnancımızda teröre asla yer yoktur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Hangi kökene, ten rengine, kavme, kültüre, mezhebe, meşrebe mensup olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştir. İnancımızda kavmiyetçiliğe, tefrikaya, fitneye yer olmadığı gibi teröre de asla yer yoktur" dedi.

28 Aralık 2021 Salı 10:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnancımızda teröre asla yer yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi. Türkiye'deki 84 milyonun selamlarını ABD'li Müslümanlara ilettiğini belirten Erdoğan "Sizlerin aracılığıyla ABD'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Amerikan Müslüman toplumunun en büyük organizasyonlarından olan Amerika Müslüman Cemiyeti yıllık kongresinin başarılı geçmesini, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

'TÜM İNSANLIĞI BEKLEYEN KOLAYLIKLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'de 'her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunun' müjdelendiğini belirterek "Manevi önderlerimizden Hz. Mevlana da 'ümitsizliğin ardında da nice ümitler var, karanlığının ardında da nice güneşler var' diyerek Rabbimizin bu müjdesini adeta tefsir etmiştir. Bizler gerek siyasi gerek günlük hayatımızda gerekse ülkemiz, milletimiz ve ümmet için verdiğimiz kutlu mücadelede bu ilahi müjdeye şahitlik ettik. Sıkıntılarla, meşakkatlerle karşılaşsak da her defasında zorluğun ardından gelen bir kolaylığa mazhar olduk. Koronavirüs salgının etkilerini halen hissettiğimiz şu sürecin sonunda da bizleri ve tüm insanlığı bekleyen kolaylıklar olduğunu biliyoruz. Bunun için umutsuzluğa kapılmadan tedbire sarılıp, takdire ram olarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KUŞATICI VE KUCAKLAYICI OLMALIYIZ'

Bir taraftan salgın sebebiyle işi, aşı, düzeni bozulanlara sahip çıkarken, diğer taraftan da içinde yaşadıkları toplumun refahı ve esenliği için gösterdikleri çabaları artırmaları gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür. Cihanşümul kardeşliğimizin etnik ve kültürel farklılıklarımız sebebiyle zedelenmesine izin veremeyiz. Hangi kökene, ten rengine, kavme, kültüre, mezhebe, meşrebe mensup olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştir. İnancımızda kavmiyetçiliğe, tefrikaya, fitneye yer olmadığı gibi teröre de asla yer yoktur. Varlığımıza yönelik artan tehditler karşısında kendi kabuğuna çekilmek yerine kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla özgüven sahibi Müslümanlar olarak toplumda hak ettiğimiz yeri almaya çalışmalıyız. Bunları başardığımızda Rabbimizin bizlerin önünde rahmet kapılarını da sonuna kadar açacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti ile Kuzey Amerika İslam Cemiyeti'nin ortaklaşa düzenlediği toplantının birlik ve beraberliklerinin güçlenmesine, aralarındaki muhabbetin perçinlenmesine vesile olacağını belirtti.

DHA

Son Güncelleme: 28.12.2021 10:55
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanMASICNA Kongresi
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