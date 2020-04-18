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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneleri inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan yapımı devam eden hastaneleri inceledi

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneleri inceledi

İstanbul DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastanelerle pazartesi günü açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket etti. Erdoğan. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir  Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi. Erdoğan, hastanelerdeki son durum hakkında da bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanHastaneler
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