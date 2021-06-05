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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizi kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanıma talimat verdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi,  bu şu niye yapmıyor demeyeceksiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak koordinasyonu sağlayacaksınız, üniversitelerle el ele vererek başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Biz bunu Haliç'te yaptık mı? Yaptık" dedi. 

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizi kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, bisiklet yolları ve atık su artıma tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Millet Bahçeleri toplu açılış töreni Pendik Millet Bahçesi'nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı. 

"AYNI ŞEKİLDE KARTAL, PENDİK'TE METAN GAZI TEHDİDİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Hava kirliliği sorunun ülke genelinde önemli ölçüde azalması doğalgazın yanı sıra açtığımız parkların önemli katkısı olmuştur" dedi.  Erdoğan, 56 milyon metrekarelik bir alanı kaplayan 324 millet bahçesi yapmak için kolları sıvadıklarını belirterek, "62 millet bahçesini tamamladık, 80 millet bahçesinin şu an yapım aşamasındayız. Ayrıca ülke genelinde proje ve ihaleler devam ediyor" şeklinde konuştu.  Erdoğan millet bahçelerinin deprem durumunda toplanma alanı olarak kullanılacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta bir kordon projesine de başlayacaklarını belirtti.  Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde yol kenarlarına, orta refüjlere ağaç diktiklerini belirterek, "Dikkat edin fidan değil, ağaç diktik. Fidan zaman alır, o yüzden ağaçlandırma merkezlerinde tutun da 15 yaş ağaç ithal ederek yol kenarlarını, orta refüjleri ağaçlandırdık" ifadelerini kullandı.  Erdoğan, "Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı korumanın önemi artıyor. Küresel ısınmanın en önemli nedeni olan çöplerden sızan metan gazını inşa ettiğimiz katı atık merkezleriyle kontrol altına almayı başardık. Aynı şekilde Kartal, Pendik'te metan gazı tehdidi var. Yaptığımız yatırımlarla sayısını 15'den 90'a yükselen katı atık tesislerimiz nüfusumuzun tamamına hizmet veriyor" dedi.

"GECİKMEDEN BUNU YAPMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Marmara'da da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanıma talimat verdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, bu şu niye yapmıyor demeyeceksiniz.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak koordinasyonu sağlayacaksınız, üniversitelerle el ele vererek başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Biz bunu Haliç'te yaptık mı? Yaptık. İnşallah müsilaj belasından denizimizi kurtaracağız. Benim korkum Karadeniz'e yayılıp Marmara yaparsa bela büyüktür. Gecikmeden bunu yapmalıyız" şekliden konuştu.  Erdoğan, "Müsilaj belası tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülecek bir sorundur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanMillet BahçesiMarmara DeniziKaradenizMüsilajCopAtıkÇevre
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