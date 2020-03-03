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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler ile Ağrı'da şehit olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

03 Mart 2020 Salı 13:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit düşen askerler Emre Baysal, Güven Kurtulmuş, Emin Yıldırım, Mehmet Orhan, Mustafa Bayrakdar, Batuhan Tank, Adem Akın, Ahmet Alpaslan, Ahmet Saygılı, Akif Akçadağ, Ali Taşöz, Ali Turgut, Bayram Olgun, İbrahim Tüzel, Muharrem Öğütçü, Osman Ak, Recep Bekir, Turgut Burkay Korkmaz, Mehmet Muhammet Akay, Birhan Er, Nihat Kara, Muhammed Ali Özer, Veysel Günay, Selman Cankara, Tayfun Pekel, Tolga Can Yılmaz, Süleyman Şahin, Halil İbrahim Akkaya, Cuma Bağatur, Halil Çankaya, Hasan Hüseyin Özdemir, Muhammed Yılmaz, Eyüp Gülaştı, Selim Nergiz ve Mustafa Muhammed Ak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket nedeniyle şehit olan Mustafa Türk'ün ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİdlibde Rejimşehit Ailelerine Başsağlığı Mesajı
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