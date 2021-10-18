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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'siyasi cinayetler' başvurusu

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'siyasi cinayetler' başvurusu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'siyasi cinayet' iddialarına ilişkin söylemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan 'siyasi cinayet' iddiaları ile ilgili olarak 15 Ekim'de avukatı Doç.Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu. Avukat Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın savcılığa müracaat dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu partilerin bir kısım temsilcilerinin bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduklarına dikkat çekildi.

Dilekçede şöyle denildi:

"Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 18.10.2021 12:19
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanSiyasi Cinayetler
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