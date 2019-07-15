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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

(DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış töreninde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Polis teşkilatımız 15 Temmuz'da tarih yazdılar. Özel harekatçılarımız, yetişebildikleri her yerde darbecilere kök söktürdüler. Ankara'nın dört bir yanında, FETÖ'cülere karşı mücadele eden polislerimiz... Turgut Aslan'a verdiği mücadeleden dolayı şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. İşte bizim polisimiz bu.

Ortaya çıkan her görüntü, darbecilerin yok ettiklerini sandıkları her kayıt o gece burada yaşanan vahşeti bizlere tekrar hatırlatıyor. Bu hainlerin gözü, kendi insanına kendi meslektaşlarına karşı "vurun, acımayın, üzerine sıkın" diyecek kadar kin bürümüştü. FETÖ'cülerin bu kin dolu eylemleri Ankara'da nasibini aldı.

Sakalımızı kestiler, ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise, onların kollarını kestik. kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar.

Gölbaşı'ndaki binada, orada hizmetini verir durumda açılışını yapmıştık. Toplam kullanım alanı 32 bin metrekare olan yeni binamızı tamamldık. Ankara aynı zamanda bir Selçuklu şehridir. Dedik ki, Selçuklu mimarisi Ankara Emniyet Müdürlüğü binamıza hayat olsun. Bu güzel bina, öncelikle sizlerin fedakarlığının bir timsalidir. Bu bina aynı zamanda istihbaratıyla, askeriyle, siviliyle FETÖ'cülere karşı verdiğimiz destancı mücadelenin de sembolüdür.

15 Temmuz gecesi 63'ü polis, 5 'i asker, 183'ü sivil olmak üzere toplam 251 vatandaşımızı şehit verdik. Vatanı için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Biz şehitleriyle yaşayan, iehitleriyle var olan bir milletiz. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 farklı şehitliğe sahip olan bir millet olmaktan daima gurur duyduk gurur duyuyoruz. "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır."

Türkiye, dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerinin fedakarlıkları sayesinde dimdik ayaktadır. Bunun için 82 milyonun tamamının şehit ve gazilerimize vefa borcu vardır. Bu borcun, maddiyatla ilgili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Ülkemizi ekonomide, savunma sanayinde, dış politikada çok daha iyi yerlere taşıyacağımız çalışmalar yapıyoruz. S-400'lerimizi almaya başladık. ‘Alamazlar’ dediler, ‘Onları bir yerlere yerleştiremez’ dediler. ‘Almanız doğru olmaz’ dediler ve bugün itibariyle 8’inci uçak da geldi, o da içindekileri boşaltmaya başladı. İnşallah, Nisan 2020’de son noktayı koyuyoruz ve bununla birlikte hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak. Daha ileri gideceğiz. Hava savunmasında dünyanın en iyi ülkelerinden biri haline geliyoruz.

Türkiye'yi demokrasi liginde zirveye taşımanın mücadelesini veriyoruz. bunun yanında milletimize bir daha 15 Temmuz gibi olayları yaşatmamanın gayretini veriyoruz. Devletimizi ve milletimizi bünyesine sızmış FETÖ'cü teröristlerden arındırma  sürecini 15 Temmuz ihanetinde çok daha önce 15-17 Aralık girişiminde zaten göstermiştik. Biz meydan meydan FETÖ'nün ipliğini pazara çıkarıyorduk. Milletin emaneti silahları, millete karşı kullanmaktan çekinmeyen örgüt üyelerini tespit ettik ve teşkilatla ilişiğini kestik.

Bir müslüman, bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Bunu 2010 yılında gösterdik. 2010'dan itibaren de gereğini yaptık, yapıyoruz. Ülkemiz, geçmişte ayrımcılığın hüküm sürdüğü bazı kurumların kapılarının toplumumuzun ekseniyetine kapatıldığı dönemler yaşamıştır. Belli bir ideolojiye sahip olmayan vatandaşlarımız, sırf bu farktan dolayı ötelenmiş ve dışlanmıştır. Bu ayrıcalık da FETÖ'ye istismar edeceği bir zemin oluşturmuştur.

Bu ihanet çetesiyle mücadele ederken FETÖ'yü besleyen ve büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması şarttır. Bugün atılan adımların kalıcılığı, bunun bir göstergesidir. Kendini devletin üstünde olduğunu düşünen hiçbir anlayışın bir daha burada bulunmasına izin vermeyeceğiz.

Sizler ve bizler hep birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan diyerek göreve yürüyeceğiz.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAnkara Emniyet Müdürlüğü
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