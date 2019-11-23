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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23 Kasım 2019 Cumartesi 14:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: 

"24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, istikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Öğretmenlik mesleği sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerimiz öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirmektedir; dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda da sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

2023 hedeflerimize bizleri taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir. Bizler de öğretmenlerimizi her açıdan güçlendirmeye, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, özlük haklarında iyileştirmeler yapmaya, huzur ve refah içinde yaşamalarına büyük önem veriyoruz. Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu memleketi, milleti ve millî iradeyi sahiplenecek gençlerle geleceğimiz her zamankinden daha aydınlık olacaktır.

Öğretmenlerimizin de bu büyük sorumluluğun bilincinde olarak, üstün bir vazife şuuruyla sevgiyi temel alarak, ülkemizin yararını gözeterek görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum."

DHA

Son Güncelleme: 23.11.2019 10:46
Anahtar Kelimeler:
Mesajöğretmenler GünüErdoğanCumhurbaşkanı
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