Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"2020 ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor."



"Yargı sistemine sızan FETÖ’cüleri kuyumcu titizliği ile tespit edip temizledik. Yargının işleyişini kolaylaştırdık. Pek çok alanda reformlar yaptık."

"Tüm belediyeleri kaynak ve yetki bakımından sorumluluk alanında en güzel hizmeti verebilecekleri bir seviyeye çıkardık."

"Önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşla yola devam ettik. Dedik ki; böyle, böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları, istihdamı, üretimi durdurur, sizin büyümenizi de engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti tek haneliye enflasyonda düştü"

ABD ZİYARETİNE İLİŞKİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin soruya, ''Gitmeden önce kendileriyle telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımızı vereceğiz'' dedi.

RUSYA'DAN SAVAŞ UÇAĞI ALIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan savaş uçağı alımının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya, ''ABD ile F-35 sorunu çözülmezse gereken adımları atarız. S400 alırken bir yerlere sormadık, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız'' dedi.