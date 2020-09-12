Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 40. yılında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.

"Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellike vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir" diyen Erdoğan, 15 Temmuz gecesini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda 'Bizim çocuklar yine başardı.' demek için bekliyordu" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır. Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül darbesinden sonra hiçbir zaman eskisi kadar canlı olamadı" ifadesini kullandı.

Macron'un sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak." dedi.