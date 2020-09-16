Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1108
ALTIN
473.837
DOLAR
7.4875
STERLİN
9.7669
EURO
8.8702
Süpervizör Soner Arıca’dan Tam Destek
Süpervizör Soner Arıca’dan Tam Destek
Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir Kedim Var’’
Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir...
Aylan Bebeği Unutmadı
Aylan Bebeği Unutmadı
Yağız: O Çirkin Benim Olmalı!
Yağız: O Çirkin Benim Olmalı!
Müzik Birleştirir
Müzik Birleştirir
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Suga'ya tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın yeni Başbakanı seçilen Yoshihide Suga'ya tebrik mektubu gönderdi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:19
3 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Suga'ya tebrik mektubu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na seçilmiş olmanız dolayısıyla Zat-ı Alilerini Milletim, Hükümetim ve şahsım adına içtenlikle tebrik ediyor ve yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi dostluk bağlarının temelleri, bundan tam 130 yıl önce, bugün 16 Eylül 1890’da Kushimoto'da 'Ertuğrul Fırkateyni Hadisesi' ile atılmıştır. Zat-ı Alilerinin bu önemli göreve, böyle anlamlı bir tarihte seçilmiş olması, dostluk tarihimiz açısından fevkalade güzel bir tevafuk olmuştur. Bu köklü dostluğumuzu, 2013 yılında kurduğumuz stratejik ortaklık anlayışı temelinde, Zat-ı Alilerinin liderliğinde ve değerli katkılarıyla daha da ileri seviyelere taşımayı temenni ediyorum. Japonya'nın uluslararası toplumun saygın ve önde gelen bir üyesi olarak küresel istikrar, barış ve refaha sağladığı katkıları takdirle izliyoruz. Coğrafi mesafelerin ötesinde birbirine gönül komşusu olan Türk ve Japon milletlerinin, samimi ortak gayretlerimizle uluslararası topluma yön verecek katkılar sunabileceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Bu anlayışla, ikili, bölgesel ve uluslararası konularda Zat-ı Aliniz ile yakın işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyacağım. Bu vesileyle, sağlık ve mutluluğunuz ile dost Japon halkının esenlik ve refahı için en kalbi dileklerimi yineliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanJaponyaYoshihide Suga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-Scooter Yönetmeliği
E-Scooter Yönetmeliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki
Akar'dan 'Kardak Kahramanları'na ziyaret
Akar'dan 'Kardak Kahramanları'na ziyaret
Fahrettin Altun’dan 12 Eylül açıklaması
Fahrettin Altun’dan 12 Eylül açıklaması
'Demokrasimizin makus talihi değişti'
'Demokrasimizin makus talihi değişti'
CHP'li Özkoç: Macron haddini bilmeli
CHP'li Özkoç: Macron haddini bilmeli
AB'nin Doğu Akdeniz bildirisi hukuki dayanaktan yoksun
AB'nin Doğu Akdeniz bildirisi hukuki dayanaktan yoksun
Bütün problemlerimizi hukuk zemininde çözmek istiyoruz
Bütün problemlerimizi hukuk zemininde çözmek istiyoruz
Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı
Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans