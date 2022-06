Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı benim

İZMİR (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Milletvekili seçildiği İzmir'de Bay Kemal'e diyorum ki; artık kaçak görüşmeyi bırak. İpe un sermekten sürekli bahane üretmekten vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Efes-2022 Tatbikatı'nın ardından partisinin il danışma kurulu toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "Ülkemize geçen 20 yılda nasıl asırlık eserleri ve hizmetleri beraberce kazandırdıysak büyük ve güçlü Türkiye'yi sizlerle beraber inşa edeceğiz. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin ilk ışıklarının yükseldiği yer, inanıyorum burası olacaktır. İzmir'den bu hedefimize, bu vizyonumuza uygun daha kuvvetli, coşkulu bir destek bekliyoruz. Maalesef bu şehir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. İzmir'in CHP'nin de başında olan bir milletvekili var. Bu zat, İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bizim kadar İzmir'e gidip, gelmiyor. İzmir'in derdiyle dertlenmek yerine mesaisinin çoğunu Silivri'deki millet ve memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, Türkiye'yi yabancılara şikayet etmek için harcıyor. Bu şehrin sorunlarına çözüm üretmek yerine şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandık. Sağ olsun o böyle yaptıkça davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar geldikçe onları da uygun olan yere Bay Kemal'in adına 'hayır' yapıyoruz. Kendisi daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı ama oraların da ilçelerini bilemiyor. Bu zat bazı şehirlerimize 'ayrı ülke' diyecek ve 'başka bölgelerde' sanacak kadar Türkiye'den habersiz. Eline ne tutuşturulursa 'belge' diye kürsüde sallayan her seferinde yalandan ve iftiradan vazgeçmeyen bu zatın bugüne kadar ne seçildiği şehirlere ne de ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmadı. Siyasi kariyerinde ise kasetle geldiği genel başkanlık koltuğunu korumak dışında hiçbir çabasını görmedik" dedi.



‘MİLLETİ OYALAMA DEVRİ GERİDE KALDI’



"Kırıklarla, başarısızlıklarla dolu karnesine rağmen bu zat şimdi de Cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunu da dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Desteği halkımızdan istemek varken siyasi ikbalini yabancı büyükelçilerin inayetinde arıyor. Gerçi hakkını yememek lazım. Cehaletinden kaynaklanan gafları, kurnazlığından gelen çelişkileriyle bizleri zaman zaman güldürmüyor değil. Fakat bu da bir yere kadar. Ülkenin yönetimine talip olmak, CHP kürsüsünde, gece yarıları sosyal medyada şaklabanlık yapmaya benzemez. Masa etrafında top çevirme adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti. Geçen haftaki grup konuşmamda bu zata çok açık net bir çağrıda bulundum. Hem bu zatı hem partisini oy veren vatandaşları büyük bir yükten kurtarmak istedim. Ama kendisi sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine iftiraları sürdürerek yine topu taca atmaya çalıştı. Biz de hafta sonu çağrımızı tekrar ettik. Milletvekili seçildiği İzmir'de Bay Kemal'e diyorum ki; artık kaçak görüşmeyi bırak. İpe un sermekten sürekli bahane üretmekten vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum. Cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan."



‘YA ADAYINI AÇIKLA, YA ADAYLIĞINI AÇIKLA’



Efes 2022 tatbikatında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Defalarca Sayın Bahçeli ismimi açıkladı. Biliyorum ki 2023 seçimlerinde aday olmak, karşıma çıkmak için can atıyorsun. Gel partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal. CHP'ye oy veren vatandaşların başını daha fazla yere eğdirme. Cesaretin varsa yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Siyaset hem yürek hem samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksiz hem samimiyetsizsin demektir. Ürktüğün çekindiğin bir konu varsa çık açıkça söyle. Şayet diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin savcısı, polisi, hakimi var. Onlar gereğini yapacaktır. Şayet meşrebinden birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa AK Parti Türkiye'si tüm bu sorunları aşmış bir ülkedir. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Senin de yanında dimdik dururuz. Bay Kemal, hiçbir vatandaşın hayallerine ket vurulmasına izin vermeyiz. Önyargılarla gölgelenmesine rıza göstermeyiz" diye konuştu.



Gençlerin ilgisine karşılık veren Erdoğan şöyle devam etti:



"Haziran 2023'e hazır mıyız? İzmir'de evelallah bir numara olmaya var mıyız, ben size inanıyorum. Nasıl 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyorsak 3-5 kendini bilmeze evelallah çiğnetmeyiz. Sen harbi ol, hasbi ol, dürüst ol, açık ol. Bu zatı harekete geçirmek için daha ne yapabiliriz. Önce kendi aralarında anlaşıp sonra milletin önüne çıkıp ne istediklerini söyleyemiyorlar. Bunlar yerinden kalkana kadar kim bilir ülkenin başına ne gelir. Bizim için seçim meydanında karşımıza kimin çıkacağının bir önemi yok. Biz sizlerle beraber giriyoruz. Yaptığımız çağrının tek gayesi, ülkemizi bu gereksiz tartışmadan bir an önce kurtarmaktır. Biz kimin ne dediğine değil kendi işimize bakacağız. Bizim işimiz ülkemize eser millete hizmet kazandırmaktır."



'SON 20 YILDA İZMİR'E TOPLAM 90 MİLYAR LİRA TUTARINDA YATIRIM YAPTIK'



İzmir'e yapılan yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin 81 vilayetin her karışını 85 milyon vatandaşımızın hayatını olumlu yönde değiştirmeyi sürdürüyoruz. Ülkemizin her şehri gibi İzmir de bu eser ve hizmet siyasetinden payını almıştır. Son 20 yılda İzmir'e toplam 90 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Büyükşehir Belediyesi acaba İzmir'i ne yaptı? Yağmurlar yağdığında İzmir'i nasıl su basıyor görüyorsunuz. Bunlar yapamaz. Bunların böyle bir derdi yok" ifadelerini kullandı.



'İZMİR TARİHİNİN EN BÜYÜK DEPREM DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASINI BAŞLATTIK'



Eğitimde 11 bin 65 yeni derslik inşa etiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:



"İzmir'e yükseköğrenimde 4 yeni üniversite kurduk. Öğrencilerimiz için yükseköğrenim yurt binaları açtık. Sporda ikisi stadyum olmak üzere toplam 115 tesis inşa ettik. Sosyal yardımlarda İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 9,5 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Sağlıkta 42'si hastaneden oluşan toplam 122 tesisimizi şehrimize kazandırdık. Bayraklı Şehir Hastanemizi bu yıl içinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bundan 2 yıl önce yaşanan o depremin ardından İzmir'in sokaklarında enkazdan enkaza koşuyorduk. Bay Kemal neredeydi? Turist gibi geldi. Bakanlarım, milletvekillerim sürekli burada durdular, çalışmaları adım adım takip ettiler. Yılmaz Erbek, Yağcıoğlu, Rıza Bey apartmanları, Barış ve Cumhuriyet sitelerinde yitip giden canlarımızı unutmadık. Umudumuzu yitirmememiz gerektiğini de unutmadık. Elif bebek kardeşi Umut'u o depremde kaybetti. 65 saat sonra, 'Buradayım' diyerek tüm milletimizin umudu oldu. Depremden tam 91 saat sonra tozlanmış saçlarıyla cenneti hatırlatan mucizemizi Ayda bebeği kucakladık. O gün İzmirlilere söz verdik onlara yeni sıcak yuvalarını armağan edeceğiz. İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşüm çalışmasını başlattık. Toplam 741 bağımsız bölümden oluşan konutları teslim ettik. Bu kapsamdaki tüm projelerimizi tamamlıyor hemen her gün sahiplerine yeni konutlar teslim ediyoruz. Bayraklı'da yerinde dönüşümle yaptığımız 1404 konut ve 289 iş yerinin büyük kısmını tamamladık. Bayraklıda rezerv alanımızdaki 3 bin 657 konut ve 52 iş yeri inşaatları sürüyor. İnşallah yıl sonuna kadar tüm konutlarımızı İzmirli kardeşlerimize teslim etmenin gururunu sizlerle yaşayacağız. 1,5 yılda bunca konutu ve iş yerini tamamladık ama birileri hala kendi hizmet binalarını ne yapacaklarına daha karar veremedi. İzmirli kardeşlerimiz bu farkı görüyor ve herkesin notunu veriyor" diye konuştu.



ULAŞTIRMA YATIRIMLARI



Ulaştırmada yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi veren Erdoğan, "Ulaştırmada İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 554 kilometre ilaveyle toplamda 959 kilometreye çıkardık. İstanbul'a 3,5 saatte varabilmesini sağladık. Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yolları sayesinde Manisa ile İzmir'i birleştirdik. Konak Tüneli ile şehrin iki tarafını buluşturduk. Aliağa Selçuk arasındaki İZBAN ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesine demir yolu bağlantı hattını kazandırdık. Güzelbahçe Köprüsü'nü 2023 yılında tamamlıyoruz. İzmir-Ankara hızlı tren çalışkmaları devam ediyor. Kapasitesini artırdık. Çeşme Yat Limanı'nı hizmete sunduk. İzmir'e 33 baraj 8 gölet inşa ettik. Bugüne kadar yaklaşık 7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide şehrimize 3 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 4 yeni teknopark kurduk. İzmirli işverenlerimize son 20 yılda toplam 16 milyar lira tutarında prim teşvik desteği sağladık. Enerjide İzmir ve 28 ilçesine doğal gaz arzını sağladık. Şehrimize yaptığımız yatırımlar anlatmakla bitmiyor. Sizlerden bu eser ve hizmetleri her fırsatta İzmirlilerle paylaşmanızı istiyorum. Ancak bu şekilde eser ve hizmet siyasetiyle istismar siyaseti arasındaki farkı İzmirliler'e gösterebiliriz. AK Parti'nin 16'ncı seçimi olacak 2023'te İzmir'de bu defa önümüzdeki tabloya yakışır bir netice elde edeceğimize inanıyorum. Durmak yok, yola devam."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından şehirden ayrıldı. (DHA)