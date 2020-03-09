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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor.

09 Mart 2020 Pazartesi 12:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gidiyor

ANKARA - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin günübirlik olduğu belirtilerek, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın de iştirak edeceği görüşmede, Türkiye-AB arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İdlib özelinde Suriye’deki güncel gelişmelerin yanısıra göç konusunun da gündemde yer alacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulleri de planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBrüksel
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