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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi

ANKARA - Saat 12.10'da başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanDevlet BahçeliGörüşme
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