Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1447.64
ALTIN
487.57
DOLAR
8.5179
STERLİN
11.8532
EURO
10.0965
7 Öğretim Elemanı alınacak
7 Öğretim Elemanı alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur...
Proje teklif çağrısı
Proje teklif çağrısı
TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ ALIMI
TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ ALIMI
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'ın istikrarı için Pakistan'a hayati görevler düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan'a hayati görevler düşüyor" dedi.

15 Ağustos 2021 Pazar 17:31
7 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'ın istikrarı için Pakistan'a hayati görevler düşüyor

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane  Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık  Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katıldı. 


"KURUMLARIMIZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Pakistan arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanıyor. Türk insanını kalbinde Pakistan her zaman müstesna bir yere sahip olmuştur. Bizlerde aramızdaki kardeşlik bağlarından almış olduğumuz güçle, ilişkilerimizi daha ileri götürmek için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Pakistan ile salgın döneminde gerçekleştirdiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği ve dayanışma ile verimliliğin tesisine imkan sağladık" dedi.  
AFGANİSTAN'IN İSTİKRARI İÇİN PAKİSTAN'A HAYATİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir göç dalgası ve çatışmaların şiddetlenmesi karşısında bu şekilde ancak mücadele edilebilir. Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de Pakistan'la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor. Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan'a hayati görevler düşüyor" diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanPakistanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Hudut kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde
Bakan Akar: Hudut kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız
Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız
Destici: Titiz bir çalışma yapılmalı
Destici: Titiz bir çalışma yapılmalı
Davutoğlu: Hükümet şeffaf bilgilendirme yapmalı
Davutoğlu: Hükümet şeffaf bilgilendirme yapmalı
CHP Sözcüsü Öztrak: Felaketlerde uğranılan zararın tamamı karşılansın
CHP Sözcüsü Öztrak: Felaketlerde uğranılan zararın tamamı karşılansın
Fuat Oktay: Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi işletmeye alınacak
Fuat Oktay: Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi işletmeye alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Kılıçdaroğlu: Afganistan’dan sürü halinde binlerce kişi geliyor
Kılıçdaroğlu: Afganistan’dan sürü halinde binlerce kişi geliyor
Bakan Akar: İlave tedbirler aldık
Bakan Akar: İlave tedbirler aldık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma