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Çiftçiye ilaç, gübre ve tohumda da tanzim satış geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaş ilçesi Ova Mahallesi'ndeki spor salonu temel atma töreni ile Çavdır Mahallesi'ndeki mahalle konağı ve sosyal tesislerinin açılış törenlerine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, 17 yıldır çiftçiye verdikleri desteğin Cumhuriyet tarihinde hiç bir zaman olmadığını belirtti.

Çiftçiye ilaç, gübre ve tohumda da tanzim satış geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaş ilçesi Ova Mahallesi'ndeki spor salonu temel atma töreni ile Çavdır Mahallesi'ndeki mahalle konağı ve sosyal tesislerinin açılış törenlerine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, 17 yıldır çiftçiye verdikleri desteğin Cumhuriyet tarihinde hiç bir zaman olmadığını belirtti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:09
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Çiftçiye ilaç, gübre ve tohumda da tanzim satış geliyor

ANTALYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımın ve çiftçinin öneminin farkında olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Tarımda mazottan gübreye her alanda çiftçimize destekler olmuştur. Son zamanlarda domates ya da yaş meyve sebze üzerinden bir tartışma devam ediyor. Niçin çıktı, kim çıkardı bu tartışmayı? Buradaki bir ürün yüzde 300, 400 artışla İstanbul'da, Ankara'da satılmaya başlayınca bir kıyamet koptu. Burada bir gerçek var ki, burada 3 liraya satılan ürün, İstanbul'da 9 liraya satılıyor. Marketçiler yapıyor, o yapıyor, bu yapıyor, arada rantçılar var. Sayın Cumhurbaşkanımız burada, 'Ben üreticiyi de, tüketiciyi de korumam lazım' diyor. Burada bir gerçek var ki tanzim satışlarıyla Ankara ve İstanbul'da, burada 3.5 liraya satılan ürün 4.5 liraya satılıyor, 9 liraya satılmıyor. Yine yüzde 50 kar var ortada. Aradaki rantçılar kalktığında normal fiyatına satılıyor. Buradan 3 liraya alıp, 9 liraya satanlardan kurtarıyoruz. Bunun çiftçiye zararı yok aksine yararı var. Çünkü talep artıyor. Ne kadar çok ürün satılırsa seçenek ve satışlar da artar."

GÜBRE, TOHUM VE İLACADA TANZİM SATIŞ

Üreticide 3 liraya, İstanbul'da 9 liraya satılan malın yüksek enflasyona sebep olduğunu da belirten Bakan Çavuşoğlu, “Birileri para kazanacak diye yüksek enflasyona, o da yüksek faize sebep oluyor. Dolayısıyla bizim şu an yapmaya çalıştığımız, enflasyonu, o rantçıları ortadan kaldırmak. Çiftçi kazanacak ve aynı zamanda tüketici de kazıklanmayacak" dedi.

"İLAÇ, GÜBRE VE TOHUMDAKİ ARTIŞLARI İNDİRMEK İÇİN TEDBİR ALIYORUZ"

Çiftçinin girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu, düşürülmesi için geçmişte KDV'yi sıfırladıklarını aktaran Mevlüt Çavuşoğlu,sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi yine aynı fırsatçılar, rantçılar döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek gübre, tohum ve ilaçta fiyatları yükseltti. İlaçta ve gübrede KDV'yi sıfırladık. Bu rantçılar dolar düşmesine rağmen fiyatları düşürmediler. Bu rantçıları kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Çünkü tarım Türkiye'nin geleceğidir. İstanbul, Ankara, Malatya, Konya'da kış aylarında tüketici olmazsa biz olmayız. Ama çiftçi olmazsa tüm Türkiye olmaz. İlaç, gübre ve tohumdaki artışları indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Nasıl tanzim satış yaptıysak ilaç, gübre ve tohumda da aynısını yapacağız, olay bu. Tarım Kredi Kooperatifi, devletin değil çiftçinin kooperatifidir. Bizler sizlerin savunucusuyuz ve sonuna kadar çiftçilerimizin hakkını savunacağız. Devlet olarak çiftçilerimizi desteklemeye, korumaya, kollamaya devam edeceğiz ve özellikle de elleri nasırlı çiftçilerimizin yanında olacağız."  

DHA

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