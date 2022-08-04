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CHP’li Torun: Halkın gerçeğinden uzak rakamları açıklıyorlar

04 Ağustos 2022 Perşembe 15:57
CHP’li Torun: Halkın gerçeğinden uzak rakamları açıklıyorlar

ADIYAMAN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit TorunTÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla ilgili, "Halkın gerçeğinden uzak, sadece iktidarın istediği rakamları açıklayarak vatandaşlarımızı yanıltıyorlar" dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, beraberindeki CHP milletvekilleri Yaşar Tüzün, Cavit Arı, Burhanettin Bulut ve Abdurrahman Tutdere ile CHP Adıyaman İl Başkanlığı'nda toplantı düzenledi. Burada partililere hitap eden Torun, TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon oranını eleştirdi. CHP'li Torun, "Bunlar, halkın gerçeğinden uzak, sadece iktidarın istediği rakamları açıklayarak vatandaşlarımızı yanıltıyorlar. Cumhurbaşkanı, her zaman olduğu gibi ülkedeki bütün sorunları dışarıya bağlıyor. Bugün içinde bulunduğumuz durumla ilgili de dünyadaki krizden etkilenildiğini söyledi. Küresel kriz var, denilen ülkelerde son 1 yılda gıda fiyatlarındaki artış oranı yüzde 23, bizde ise yüzde 95. Dünyada son 1 yılda et fiyatlarındaki artış yüzde 13, bizde ise yüzde 90. Son 4 yılda bir sürü sorumlu bakan değişti ama bizim sorunlarımız çözülmedi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit TorunTüik
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