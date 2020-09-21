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CHP’li İnce: Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz

CHP’li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Giresun’u ziyaret etti. Burada konuşan İnce, "Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. ‘Muharrem İnce yalnız geziyor’ diyenlere de şunu söylüyorum: Hayır yalnız gezmiyoruz, Memleket Hareketi’nde arkadaşlar nöbetleşe benimle birlikte geliyorlar" dedi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 09:32
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CHP’li İnce: Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz

CHP’li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ gezileri kapsamında Karadeniz ziyaretlerini sürdürdü. Üzerinde ‘Memleket Hareketi’ yazılı otobüsle konakladığı Trabzon’dan ayrılan İnce, ziyaretleri için Giresun'a geldi. Ağustos ayında sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesini ziyaret eden İnce, vatandaşlar ve esnafa ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. İlçenin bazı noktalarında inceme yapan İnce, görev yapan ekiplere de çalışmalarında kolaylıklar diledi. Dereli ziyaretinin ardından ilçeden ayrılan İnce, Giresun’a doğru hareket etti. Kent merkezini gezen, esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, Demirören Haber Ajansı’na (açıklamalarda bulundu.

‘FINDIK KONUSUNDA TEKELİZ’

Türkiye’nin fındık üretiminde çok önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden İnce, “Fındığın sorununu çözemeyen Türkiye’de hiçbir sorunu çözemez. Çünkü fındık bize ait, dünyadaki ekili fındık alanlarının yüzde 75’i, fındık üretiminin yüzde 65’i Türkiye’dedir. Aslında bu konuda tekeliz. Dünyadaki üretimin yüzde 65’ini yapacaksınız ama fındıkta piyasayı siz belirlemeyeceksiniz. 450 bin fındık üreticisi, ne yazık ki büyük şirketlerin insafına bırakılmış durumda. O yüzden eğer bu sorun çözülemiyorsa Türkiye’de hiçbir sorun çözülemez. 2 milyar dolara yakın ihracat geliriniz olacak, dünyanın yüzde 65’ini üreteceksiniz ve bu konuda piyasayı Hamburg belirleyecek. Bu olacak iş değil” ifadelerini kullandı.

‘ARKADAŞLARIM SIRAYLA BANA EŞLİK EDİYOR’

Türkiye'yi karış karış gezdiklerini kaydeden İnce, “Türkiye’de açlık sınırı bugün için 2 bin 300 lira ama bu bölgede yani Ordu’da, Giresun’da, Artvin’de kişi başına gelir 2 bin 237 liradır. Memleket Hareketi kadrosu içinde yer alan arkadaşlarımla birlikte Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. ‘Muharrem İnce yalnız geziyor’ diyenlere de şunu söylüyorum: Hayır yalnız gezmiyoruz, Memleket Hareketi’nde nöbetleşe benimle birlikte geliyorlar. Ben sürekli nöbette olduğum için arkadaşlarım sırayla bana eşlik ediyor” diye konuştu.


ORDU VE SAMSUN’U DA  ZİYARET ETTİ

‘Memleket Hareketi’ gezileri kapsamında Karadeniz'de bulunan CHP’li Muharrem İnce, Giresun'un ardından, Ordu ve Samsun’u ziyaret etti. Ordu’da, esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske uyarılarında da bulundu. Ordu programının ardından Samsun’a gelen İnce, Cumhuriyet Meydanı, Gazi Caddesi ve Çiftlik Caddesi’ni ziyaret etti. Esnafla sohbet eden İnce, vatandaşlarla da bol bol fotoğraf çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem InceMemleket Hareketi
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