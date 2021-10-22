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CHP Parti Meclisi toplandı

22 Ekim 2021 Cuma 15:31
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CHP Parti Meclisi toplandı

ANKARA - CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı.

CHP Parti Meclisi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında genel merkezde toplandı. 2 saat süren toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda ekonomiye ilişkin gelişmelerin görüşüldüğü, ayrıca dış politikanın da konuşulduğu öğrenildi. Ayrıca seçim güvenliği çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapıldığı kaydedildi. PM üyelerinin sahada yaptıkları çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi aktardığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Parti Meclisi Toplandı
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