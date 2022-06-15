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CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya

15 Haziran 2022 Çarşamba 14:58
CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya

MUĞLA - CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Muğla'daki maden sahalarının talan ile karşı karşıya kaldığını söyleyerek, "Maden sahalarının yüzde 60'ı, orman alanlarının yüzde 61'i, kültür varlığı alanlarının yüzde 66'sı, koruma altına alınmış doğal alanların yüzde 55'i maalesef madenlere ruhsatlandırıldı. Bu, bir istila, talan, yağmacılık" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Muğla İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, ilçe başkanları ve ile partililer de yer aldı.

‘ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN EKSİKLERİ TAMAMLANMALI’

Seyit Torun, sıcakların artacağını orman yangınları için endişe olduklarını belirterek, "Bir palyatif çözüm arayışı içindeler, geçen yılki hataların yapılmamasını istiyoruz. Gereken tedbirler, havaysa hava, karaysa kara her türlü tedbir alınsın. Mazeret üretme yerine, acıyı paylaşma yerine bunları yaşamayalım, bunları ortadan kaldıralım. Orman Genel Müdürlüğü belirli hazırlıklar yaptı ama bunun eksik olduğunu da ifade ediyoruz, bir an önce tamamlanmalı. Bu eksiklikler varken araçlarını da Cumhur İttifakı belediyelerine verdiğini biliyoruz. Bizim bir belediyemize bir araç vermezken kullanmadıkları araçları maalesef Cumhur İttifakı'na tahsis ettiler" dedi.

‘TEK DERTLERİ RANT’

Muğla'daki kıyıların talan edildiğini söyleyen Torun, "Muğla, Türkiye haritasına baktığımızda en fazla kıyıya sahip olan büyükşehrimiz, ancak hukuksuzca talan ediliyor. Bunu bir de yönetmelikle yasal hale getirdiler. Anayasaya göre aslında kıyılar halkın kullanımına açılmalı ama bir yönetmelik değişimiyle valilikler buraları özel mülkiyetlere devretme hazırlığı içinde. Öyle bir hoyratlıkla karşı karşıyayız ki 'ben yaptım olduya' getirerek halkın kullanımına ait olan yerler maalesef talan ediliyor. Tek dertleri rant. Hazineyi, Merkez Bankası'nı boşalttılar, şimdi 'nereden kaynak sağlarız' onun çabası içindeler ama bu hukuksuzluğa da karşı duracağız, bu kötü gidişatı da durduracağız" diye konuştu.

Torun, Muğla'daki maden sahalarının talan ile karşı karşıya kaldığını ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maden sahalarının yüzde 60'ı, orman alanlarının yüzde 61'i, kültür varlığı alanlarının yüzde 66'sı, koruma altına alınmış doğal alanların yüzde 55'i maalesef madenlere ruhsatlandırıldı. Bu, bir istila, talan, yağmacılık. Bu, artık gözlerini rant bürümüş çılgınca para kazanma uğruna maalesef geleceğimize ihanet etme projesi. Ama bu yağmanın karşısında duracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Muğla'mız, aynı zamanda orman alanlarının çok geniş olduğu bir alan. Geçen yıl çok büyük felaketler, acılar yaşadık; çok canımız yandı. 29 Temmuz-12 Ağustos arasından 11 ilçemizde orman yangınları meydana geldi, toplam 66 bin 874 hektar alanımızı kaybettik. Neredeyse 93-94 bin futbol sahası kadar alanımız yandı ve ülke olarak bu acıyı her birimiz hissettik." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maden SahasıTalanCHPli Torun
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