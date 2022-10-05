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CHP'li Torun: Bir kumpas ile karşı karşıyayız

05 Ekim 2022 Çarşamba 15:02
CHP'li Torun: Bir kumpas ile karşı karşıyayız

ANKARA -  CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bir kumpasla karşı karşıyayız. Seçim öncesi çok kirli propaganda yaptılar. Terörle bizi ilişkilendirmek için her türlü iftiraları ortaya koydular" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Torun ile Erkek, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'li Erkek, Mersin’de terör örgütünün saldırısında şehit olan polise Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu terör eyleminden bir gün sonra Mersin Büyükşehir Belediyemize bir operasyon yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyemizin 14 çalışanı gözaltına alındı. Bu insanları sabahın çok erken saatinde çocuklarının yanında gözaltına aldılar. Çocukları düşünmediler. Yaşayacakları travmayı düşünmediler. İnsanların lekelenmeme hakkını hiç düşünmediler. Sonra ne oldu, hepsi serbest bırakıldı. Dosyayı inceledik, dosya bomboş. Bomboş bir dosya üzerinden temelsiz, mesnetsiz bir dosya üzerinden insanları lekelemeye ve büyükşehir belediyemize, büyükşehir belediye başkanımıza itibar suikastı yapmaya çalıştılar" diye konuştu.

'SEÇİM ÖNCESİ ÇOK KİRLİ PROPAGANDA YAPTILAR'

CHP'li Torun ise "Bir kumpasla karşı karşıyayız. Seçim öncesi çok kirli propaganda yaptılar. Terörle bizi ilişkilendirmek için her türlü iftirayı ortaya koydular, bu iftiralar gerçekleşmeyince kendilerinin görev alanında olan olayı açıklayamayınca da belediyelerimize yüklenmeye çalışıyorlar. Bu kumpaslarınız bize işlemez, bunu bilin. Geçmişte de yaptınız bugün de yapıyorsunuz yarın da yapabilirsiniz. Hiç mesele değil. Bizim belediyelerimiz, her türlü baskıya engellemelere tehdide, kamu kaynaklarının kapatılmasına rağmen vatandaşlarımızın sorunları çözme gayreti içindeler. Ne yaparsanız yapın onları engelleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 05.10.2022 15:05
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit TorunSeçim öncesi
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