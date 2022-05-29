Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70...
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li Torun: Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar engelleniyor

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun "Belediyelere kaynak sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aynı partizanlık hakim kılınmıştır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları engelleyenler, şu an oturdukları koltuklarda görev suçu işlemektedir" dedi.

29 Mayıs 2022 Pazar 20:22
CHP'li Torun: Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar engelleniyor

VAN, (DHA)- CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,  "Belediyelerimizin ve belediyelerimizde yaşayan vatandaşların hakkı olan kaynaklar, siyasi kararlarla engellenmekte, bu kaynakların tamamına yakını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Belediyelere kaynak sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aynı partizanlık hakim kılınmıştır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları engelleyenler, şu an oturdukları koltuklarda görev suçu işlemektedir" dedi.

CHP'nin 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlelediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı' CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yaptığı sonuç bilgirgesi açıklamasıyla son buldu. Torun, Van halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"Türkiye; siyasi ve ekonomik açıdan, Cumhuriyet tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşamakta. İktidarın politikaları, ülkemizi derin bir buhranın içine sürüklemiştir. İktidar  artık sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen kararlar alırken, kaderine terk edilen milyonlar açlık mücadelesi vermektedir. Ancak Türkiye'nin gerçeklerinden kopan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, 'Türkiye'de aç kalan yok' diyerek, milletin gerçeklerinden ne kadar koptuğunu bir kez daha göstermiştir. Böyle bir süreçte düzenlediğimiz Belediye Başkanları Çalıştayımız'da, bu kötü tablonun yegane çözümü olan genel seçimler, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Toplantılarımızda, ülkemizi ve milletimizi ayağa kaldırmak için genel başkanımızın liderliğinde; genel merkezimiz, milletvekillerimiz, parti örgütümüz ve belediye başkanlarımızla güç birliği içinde, Millet İttifak ruhuna uygun olarak mücadele etmekteki kararlı duruşumuz bir kez daha vurgulanmıştır."

'SİYASİ İKTİDAR BELEDİYELER ARASINDA AYRIMCILIK YAPIYOR'

Siyasi iktidarın, yerel yönetimlere ayrılan devlet kaynaklarını partizanca kullandığını ve birer kamu kurumu olan belediyeler arasında açık bir ayrımcılık yaptığını ileri süren  Torun,  şöyle konuştu:

"Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyelerin bankası olan İLBANK, bu partizanlığın aracı haline getirilmiştir. Belediyelerimizin ve belediyelerimizde yaşayan vatandaşların hakkı olan kaynaklar, siyasi kararlarla engellenmekte, bu kaynakların tamamına yakını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Belediyelere kaynak sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aynı partizanlık hakim kılınmıştır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları engelleyenler, şu an oturdukları koltuklarda görev suçu işlemektedir. Bilinmesini isteriz ki: Bu haksızlığa karşı sesimizi önümüzdeki süreçte daha da yükselteceğiz. Belediyelerimizin kaynaklarını keserek aslında kendilerine oy vermeyen milyonları cezalandırmak isteyenlere karşı mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Belediye Başkanları Çalıştayımızdan, bu organize kötülüğe karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. "

Torun, "Seçimle gelenlerin seçimle gitmesinin güvence altına alınması bir kez daha vurgulanmıştır. Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de yeni bir merkez-yerel dengesinin kurulacağını vadediyoruz. İktidara geldiğimizde uygulayacağımız yerel yönetim politikaları için şimdiden yasal düzenleme çalışmalarına başladığımızı ve bu çalışmamızı en geniş katılımla hazırlayacağımızı ifade ediyoruz" dedi. 

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlat nöbetinde 1000'inci gün; Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonundan ailelere seslendi
Evlat nöbetinde 1000'inci gün; Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonundan ailelere seslendi
Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmazsak kitabına uydurup canımıza okurlar
Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmazsak kitabına uydurup canımıza okurlar
Kılıçdaroğlu, evlerinin elektriği kesik olan aileyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, evlerinin elektriği kesik olan aileyi ziyaret etti
Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak
Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak
Çavuşoğlu: Bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor
Çavuşoğlu: Bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor
Binali Yıldırım: Erdoğan'ı indiremezsiniz, gücünüz de yetmez
Binali Yıldırım: Erdoğan'ı indiremezsiniz, gücünüz de yetmez
Muharrem İnce: Memleketin sorunlarına kalıcı çözüm üretmiyorlar
Muharrem İnce: Memleketin sorunlarına kalıcı çözüm üretmiyorlar
CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği düzeni kabul etmiyoruz
CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği düzeni kabul etmiyoruz
Fatih Erbakan’dan ‘DSÖ’ uyarısı: Egemenliğimizi kaybetmemize yol açar
Fatih Erbakan’dan ‘DSÖ’ uyarısı: Egemenliğimizi kaybetmemize yol açar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi