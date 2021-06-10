CHP'li Torun: Amacımız barış, huzur ve refah içinde yaşamak

KIRŞEHİR - Kırşehir'e çeşitli ziyaretlerde bulunmak için gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Yerel Yönetimler Masası Toplantısı'na katıldı. Toplantıda CHP'li Torun'un yanı sıra Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Başkanı Baran Genç ve partililer yer aldı. Toplantıda konuşan CHP'li Torun, “İllerimizde il, ilçe ve belediye başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. 'Birlikte daha iyisini nasıl yapabiliriz? İçinde bulunduğumuz sorunların çözümüne nasıl katkıda bulunabiliriz?'; bu çalışmaların içindeyiz. Şu anda yerel yönetimler politikasını oluşturduk. CHP iktidarında yerel yönetimlerin daha iyi çalışarak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürmesi için çalışma notlarını oluşturduk. İnşallah bunu parti meclisine sunduktan sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Amacımız, bu ülkede barış, huzur ve refah içinde yaşamak” dedi.



‘İKTİDARIMIZDA HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK’



Seyit Torun, CHP’li belediyelerin çalışmalarına değinerek, “Belediyelerimiz gerçekten irili ufaklı tarıma ciddi destek veriyor. Üreticimizin yanında oluyorlar. Üreticimizin bu süreci daha rahat atlatabilmesi için katkı sunuyorlar. İnşallah iktidarımızda asla hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir insanımız yoksulluğuyla baş başa kalmayacak. Vatandaşlarımız, ‘Gördük, yerelde başardılar; genelde de başaracaklarına inanıyoruz’ diyecekler ve ilk seçimde inşallah yetkiyi verecek, biz de onların sorunlarını çözme yolunda mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.



‘YA TARİHE İSMİMİZİ YAZDIRACAĞIZ YA DA TARİHE GÖMÜLECEĞİZ’



İktidara gelmek istediklerini vurgulayan CHP'li Torun, "Dönem, kendi aramızda sorunları büyütme dönemi değil; dönem, birbirimizle kol kola girerek mücadele etme dönemi. Bu ülkeyi kuran partiysek bu ülkenin kuruluşunda emeğimiz varsa kurtuluşunda da emeğimizin olması lazım. Tarih bizi yazmak için sayfalarını açtı. Ya bu tarihe ismimizi yazdıracağız ya da orada tarihe gömüleceğiz. Biz o tarihe ismimizi hep beraber yazdırmak istiyoruz. Bu karanlık iktidarı gönderip halkın iktidarını kurmak istiyoruz. Ürettiğimiz ürün değerini bulmuyor. Üreticimiz, çiftçimiz alın terinin karşılığını alamıyor. Neyi, ne kadar üreteceğimizi, kaça satacağımızı bilmiyoruz. Şu anda beni dinleyen teknoloji var. Arabanın nerede durup, gittiğini izleyen bir teknoloji var. Artık o kadar geliştik ki gelişen bu teknolojide biz hala neyi, ne kadar üreteceğiz, ne kadar tüketeceğiz, ne kadar satacağız; bunu yapamıyorsak o zaman hata, bu ülkeyi yönetenlerde" dedi.

