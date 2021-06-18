CHP'li Torun: 3 yılın yol haritasını belirleyeceğiz

GAZİANTEP - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gaziantep'te yarın başlayacak Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, 2019 yerel seçimlerinin üzerinden geçen 2 yılı detaylı olarak masaya yatıracaklarını ve önlerindeki 3 yılın yol haritasını büyük ölçüde belirleyeceklerini söyledi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Gaziantep'te yarın yapılacak Belediye Başkanları Çalıştayı öncesi basın açıklaması düzenledi. Milletvekilleri, komisyon üyeleri ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda CHP'li Torun, HDP'nin İzmir'deki binasında gerçekleştirilen, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı lanetlediğini söyledi. CHP olarak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, tüm belediye başkanlarıyla Gaziantep’te bir araya geleceklerini anlatan Seyit Torun, 2019 yerel seçimlerinin üzerinden geçen 2 yılı masaya detaylı yatıracaklarını ve önlerindeki 3 yılın yol haritasını da büyük ölçüde belirleyeceklerini vurguladı. Torun, parti olarak temel amaçlarının, belediyelerinin başarılı hizmetlerini artırmak ve vatandaşın derdine derman olmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Çalıştay programımız yarın sabah sayın genel başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak ardından belediye başkanlarımız, yerel hizmetleri ilgilendiren farklı konu başlıklarında atölye çalışmalarına katılacak. Pazar günü ise alanında uzman isimlerin bilgi ve değerlendirmelerini aktaracağı bir panel düzenlenecek. Yine pazar günü farklı proje uygulamaları üzerine belediye başkanlarımıza fikir verici sunumlar yapılacak. Özetlemek gerekirse bu çalıştayımızda 2019 yerel seçimlerinin üzerinden geçen 2 yılı detaylı olarak masaya yatıracağız ve önümüzdeki 3 yılın yol haritasını da büyük ölçüde belirleyeceğiz. CHP olarak temel amacımız, belediyelerimizin başarılı hizmetlerini artırmak ve bir vatandaşımızın daha derdine derman olmaktır."



'YILMADIK, YILMAYACAĞIZ'



'Kanal İstanbul' projesini eleştiren CHP'li Torun, "İktidar cenahından yapılan açıklamaları ülkemiz adına üzülerek takip ediyoruz. Artık öyle bir noktaya geldiler ki bu ucube projeyi savunmak için akla mantığa sığmayan açıklamalar yapıyorlar. Öyle ki 'Kanal İstanbul müsilajı bitirecek' diyecek kadar aciz hale geliyorlar. Milletin aklıyla alay ediyorlar. Açıkça söylüyorum; zırvayı fikir sananlardan bu ülkeye fayda gelmez. Öte yandan daha projenin maliyetini bile hesaplayamıyorlar. Erdoğan 'Projenin maliyeti 75 milyar lira' derken, kendi ulaştırma bakanı çıkıp '123 milyar' diyor. Kendi bakanı Erdoğan’ı, Erdoğan kendi bakanını yalanlıyor çünkü onlar projenin maliyetinin değil rantının peşindeler. Genel başkanımız açıkladı, biz bir kez daha tekrarlıyoruz. İktidara geldiğimizde bu projenin içinde yer alan hiçbir şirketin parasını ödemeyeceğiz. Biz Ankara’yı satanlardan, İstanbul’a ihanet edenlerden olmadık, olmayacağız. Bu mesaj; milletimizin helal oylarıyla seçilen belediye başkanlarımızın onurlu mücadelesinin mesajıdır. Vatandaşlarımız emin olsun. Bu iktidarın çıkardığı hiçbir engel belediyelerimizi yolundan çeviremedi, bundan sonra da çeviremeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar yılmadık, yılmayacağız. Bir milim eğilmeyecek, bir santim geri adım atmayacağız. CHP'li belediye başkanları, önümüzdeki 3 yılda birlik ve beraberlik içinde, milletin hayrına çalışmaya devam edecek. Biz yerel seçimlerde pek çok kentimizde vatandaşı canından bezdiren bir zihniyete son verdik. İnşallah ilk genel seçimde de ülkenin dört bir yanına karabasan gibi çöken bu iktidarın saltanatına da son vereceğiz" diye konuştu.