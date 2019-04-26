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CHP'li Salıcı: Erken seçim talebimiz yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Ekonominin çözümünü istiyorlarsa, CHP bu çözüme katkı vermeye hazır" dedi.

CHP'li Salıcı: Erken seçim talebimiz yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Ekonominin çözümünü istiyorlarsa, CHP bu çözüme katkı vermeye hazır" dedi.

26 Nisan 2019 Cuma 12:25
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CHP'li Salıcı: Erken seçim talebimiz yok

ANKARA - CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye çapında aldıkları oy oranının yüzde 30'un üzerine çıktığını, toplumun yarıya yakınının bundan sonra CHP'li belediyelerden hizmet alacağını söyledi. Bunun CHP açısından olumlu olduğunu belirten Salıcı, "Vatandaşımızla hizmet üzerinden bağ kurabilme imkanını daha da genişletmiş olduk. Mevcut büyükşehirlerimizi koruduk, il ve ilçe belediye sayımızı artırdık. Dolayısıyla Türkiye genelinde bir başarıdan bahsetmek çok mümkün; ama bu tek başına yeterli değil. Seçim öncesi vermiş olduğumuz sözleri tutarak, şeffaf ve bize oy veren-vermeyen ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet götürerek CHP'lilerin yerelde ne kadar iyi bir belediye sergilediğini tüm Türkiye'ye göstereceğiz, hedefimiz bu" diye konuştu.

Salıcı, Türkiye'nin normalleşmesine, kutuplaşmanın azalmasına katkı sağlayacaklarını belirterek, "Türkiye'de insanların normal hayatındaki sorunlarla ilgilenen bir belediyecilik anlayışı göstereceğiz. Pazardaki yangın, mutfaktaki sorunla ilgileneceğiz" dedi.

'BİZ HERKESİ KUCAKLIYORUZ'

Seçimden önce kendilerine yönelik söylenen birçok şey olduğunu, tepeden bakan bir dil kullanıldığını dile getiren Salıcı, "Bunlar doğru şeyler değil. Türkiye'yi bölecek, parçalayacak bir dil CHP'nin dili olamaz. Biz herkesi kucaklıyoruz. 'Türk müsün, Kürt müsün, Laz mısın, Çerkez misin?' diye kimseye sormuyoruz. Onların kimlikleri, kişilikleri, inançları bizim başımızın üstüne. Biz onların belediye hizmetleri açısından bunun bir yerel seçim olduğu bilinciyle alması gereken hizmetlerin kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Mesele bu kadar basit bizim için" ifadelerini kullandı.

'YENİ SEÇİM 5 YIL SONRA'

Yüksek Seçim Kurulu'nda görüşülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik itirazlarla ilgili de değerlendirme yapan Salıcı, "Yeni bir seçim olacak, o görünüyor; ama 5 yıl sonra. Biz 25 yıldır kazanamadığınız İstanbul, Ankara, Adana gibi belediyelerimizi bu seçimde kazandık. Oturup nerelerde eksiğimiz var, nerelerde toplumla buluşma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz, bunlara baktık. Bence onlar da şapkalarını önlerine alsınlar, yapmış oldukları ittifakların kendilerine ne kadar yarayıp yaramadığını değerlendirsinler. 5 sene sonraki seçimde bekleriz" şeklinde konuştu.

'ERKEN SEÇİM TALEBİMİZ YOK'

Salıcı, bir erken seçim taleplerinin olmadığını da vurgulayarak, "Seçimden önce de bunu söyledik, seçimden sonra da bunu söylüyoruz. Ağustos ayında 13 maddelik ekonomiyle ilgili bir bildiri açıkladı Sayın Genel Başkanımız. Israrla da bunu vurguladık. Türkiye'nin şu an en temel problemi vatandaşın mutfağındaki yangın, pazardaki sorun. Bunu ortadan kaldırmak için CHP'nin önerileri var. Buyursunlar gelsinler, CHP bu önerilerini onlarla beraber Türkiye'nin geleceği için, bu ülkede yaşayan insanlarımızın geleceği için değerlendirmeye hazır. Parlamentoda destek vermek gerekiyorsa bu konuda destek vermeye de hazır. Ekonominin çözümünü istiyorlarsa CHP bu çözüme katkı vermeye hazır" dedi.

'BİZİMLE İKTİDAR PARTİSİ ARASINDA BİR TEMAS YOK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' sözlerini de değerlendiren Salıcı, "Bizimle iktidar partisi arasında bir temas yok. Sayın Erdoğan, 'Türkiye ittifakı'ndan neyi anladığını henüz topluma izah etmiş değil. Ama topluma izah etmeden, anlaşılan o ki MHP Lideri buradan bir şeyler anlamış ki kendisi bu konuyla ilgili yorum yapıyor. Biz kutuplaşmanın ortadan kalktığı, siyasetin ve hayatın normalleştiği bir Türkiye isteriz. Ama bunun için öncelik, sorumluluk sahibi olan kişilerin, yani hükümetin, yani Erdoğan'ın bir adım atması gerekir, Türkiye'yi normalleştirmek açısından. Kavganın, gürültünün Türkiye'ye bir faydası yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin haziran ayında kurultaya gideceği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakacağı iddialarıyla ilgili ise "Bu da basında konuşulan şeylerden bir tanesi. Gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan SalıcıErken Seçim
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