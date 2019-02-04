Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102573
ALTIN
220.349
DOLAR
5.2265
STERLİN
6.8268
EURO
5.9819
Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı estirdi
Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı...
Güvenli İnternet Günü öncesinde ebeveynlere öneriler
Güvenli İnternet Günü öncesinde ebeveynlere...
Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır
Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır
Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı
Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar...
Deniz Kuvvetleri’nde operasyon
Son Dakika
Deniz Kuvvetleri’nde operasyon

CHP'li Öztunç: Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe karşımda rakip yok

CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Öztunç, yerel seçimde rakip tanımadığını belirtti

CHP'li Öztunç: Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe karşımda rakip yok

CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Öztunç, yerel seçimde rakip tanımadığını belirtti

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:33
0 Okunma
CHP'li Öztunç: Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe karşımda rakip yok

KAHRAMANMARAŞ - CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Öztunç, yerel seçimde rakip tanımadığını belirterek, "Kim gelirse gelsin karşıma. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Bey, Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eder, karşıma aday olursa iddialı aday olur. O zaman sıkıntıya girerim ama Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe karşımda rakip yoktur" dedi.

Kahramanmaraş'ta 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime yönelik çalışmalarını yürüten CHP'li Ali Öztunç, sabah kahvaltısında gazetecilerle bir araya geldi. Seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerin bir kısmından bahseden Öztunç, yerel seçim ile genel seçimin çok farklı olduğunu söyledi. Genel seçimde vatandaşın lidere, ideolojiye ya da o günkü dünya şartlarına bakarak, oy verdiğini ancak yerel seçimde adaya oy verildiğini kaydeden Ali Öztunç, örnek olarak Eskişehir'i gösterdi.

AK Parti'nin yıllardır Kahramanmaraş'ı yönettiğini dile getiren CHP'li Öztunç, "Eğer bir şey yapsalar bugüne kadar yaparlardı. Ellerinden tutan yok. Oraya verdiniz yıllarca yaptılar mı? Yapmadılar. 5 yıl da beni, Ali Tunç'u deneyin. Bu seçimlerde adaya oy verilir. Ben kazanırsam Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetecek? Yok öyle bir şey, ben yöneteceğim. Ben, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde rakip tanımıyorum. Kim gelirse gelsin benim karşıma. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Bey, Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eder, karşıma aday olursa iddialı aday olur. O zaman sıkıntıya girerim ama Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe benim karşımda rakip yoktur" diye konuştu. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPli Öztunç:Kahramanmaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü
Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü
CHP'li Özel'den manifesto eleştirisi
CHP'li Özel'den manifesto eleştirisi
52 kaçak göçmen kurtarıldı
52 kaçak göçmen kurtarıldı
BBP’den aday tanıtımı
BBP’den aday tanıtımı
Soylu: Yıllardır şu dizimizi çökertmek istiyorlar
Soylu: Yıllardır şu dizimizi çökertmek istiyorlar
Özhaseki: Metropollerde hükümetle işbirliği içerisinde yapılır
Özhaseki: Metropollerde hükümetle işbirliği içerisinde yapılır
Erdoğan'dan, Denktaş ailesine başsağlığı
Erdoğan'dan, Denktaş ailesine başsağlığı
Tuzla halkı en iyi hizmete layıktır
Tuzla halkı en iyi hizmete layıktır
Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece’ye metro müjdesi
Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece’ye metro müjdesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ