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CHP'li Öztrak: Yaptırımlara karşı ekonomiyi tahkim ettik mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "S-400'lerle ilgili bunları almamız halinde Amerikan Parlamentosunun almış olduğu bir takım kararlar var ve bunlar Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söylüyor. Bunlara karşı ekonomiyi tahkim ettik mi, gerekli önlemleri aldık mı? Bu tür işlere giriştiğiniz zaman dış politika dengeleriyle oynarsınız. Dengeler nasıl kuruldu bunu merak ediyoruz?" dedi.

CHP'li Öztrak: Yaptırımlara karşı ekonomiyi tahkim ettik mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "S-400'lerle ilgili bunları almamız halinde Amerikan Parlamentosunun almış olduğu bir takım kararlar var ve bunlar Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söylüyor. Bunlara karşı ekonomiyi tahkim ettik mi, gerekli önlemleri aldık mı? Bu tür işlere giriştiğiniz zaman dış politika dengeleriyle oynarsınız. Dengeler nasıl kuruldu bunu merak ediyoruz?" dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:41
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CHP'li Öztrak: Yaptırımlara karşı ekonomiyi tahkim ettik mi?

ANKARA - CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıldır cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte milletin içine sinmeyen ve kabul etmekte zorlandığı manzaraların ortaya çıktığını savunarak şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının, partisinin belediye başkan adaylarına oy devşirmek için miting meydanlarında milletin kafasına çay paketleri atmasını büyük üzüntü ile karşıladı. İçine sindiremedi bunu. Bu sıkıntılı dönemlerde siyaset üstü cumhurbaşkanının olması, milli sorunlara milli tavır belirlenmesinin önemini artırmaktadır. 24 Haziran’dan bu yana yaşadığımız olayların milletin cebine de ağır faturası olmuştur. Ekonomi ciddi bir yavaşlama içine girdi. 2018’de ekonomi yüzde 2,6 büyüdü. Buna üzülürken yabancı kuruluşların tahminlerine baktığımızda ekonominin yüzde 2,6 daralacağı öngörülüyor. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Bu yönetim sistemi ile güven tesis etmek giderek zor hale geliyor." 

'DENGELER NASIL KURULDU, MERAK EDİYORUZ'

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in S-400 konusunda CHP’nin milli bir durum sergilemediği yönündeki sözlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Sayın Çelik’in kalkıp da bize milli görüş dersi vermeye kalkması gerçekten hayretle izlenecek bir tutumdur. Sayın Çelik’in partisi bu ülkeyi sıcak paracılara teslim eden partidir. Ülkeyi hataları, kusurları gözükmesin diye borca batıran partidir. Londra’daki sıcak para baronlarına oluk oluk sıcak para akıtan partidir. Sayın Çelik millilik, yerlilik dersi verecek durumda değildir. Baştan beri söylüyoruz; bu ülkenin askerleri, savunma uzmanları diyorlarsa ki ‘bizim yüksek savunma füzelerine ihtiyaç var’, o zaman alacaklardır, karşı çıkmayız. Onun yanında diyoruz ki; bunları alırsak F-35 almamızda sıkıntı çıkabilir, bunu dikkate aldınız mı? Bu hava savunmamız S-400 almamıza oranla baktığımızda daha bütçede açığa neden olacak mıdır? S-400’lerle ilgili bunları almamız halinde Amerikan Parlamentosunun almış olduğu bir takım kararlar var ve bunlar Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını söylüyor. Bunlara karşı ekonomiyi  tahkim ettik mi, gerekli önlemleri aldık mı? Bu tür işlere giriştiğiniz zaman dış politika dengeleriyle oynarsınız. Dengeler nasıl kuruldu bunu merak ediyoruz?"

'CHP’NİN HEDEFİ YEPYENİ PARLAMENTER SİSTEMİ GETİRMEKTİR'

Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amerikan tipi başkanlık sisteminin tartışılabileceği sözlerine ilişkin "Güçler ayrılığı, denetleme mekanizmasının en iyi noktada olduğu sistemi konuşalım. CHP olarak Türkiye en çağdaş, en modern, yeni demokratik parlamenter sisteme layık ülkedir. CHP’nin hedefi bu sistemi, yepyeni parlamenter sistemi getirmektir. Başkanlık sistemini de tartışabiliriz. Ülkelerin genleri vardır. Sistemler evrilerek, süzülerek gelirler, sonra o ülkelerin ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek şekilde kurulurlar. ABD'nin genlerinde yönetilmekte olduğu başkanlık sistemi vardır. Tanzimat’tan bu yana ülkemizin genlerinde parlamenter rejim vardır. Ama bu rejimin gelişimini ülke standartlarına taşımak, en iyi normlarla güçlendirmek CHP olarak nihai hedefimiz" dedi. 

Faik Öztrak, 15 Temmuz’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı programların olup olmadığı sorusuna "Şu anda genel başkanımıza hangi davetlerin geldiği konusu bilgim dahilinde değil. Hangi davetlere katılacağı konusu genel başkanın kendi takdiridir" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Faik ÖztrakS-400YaptırımCHP
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