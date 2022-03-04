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CHP'li Öztrak: Ukrayna halkının iradesi, güvenlik sorunu iddialarıyla yok sayılamaz

04 Mart 2022 Cuma 15:56
CHP'li Öztrak: Ukrayna halkının iradesi, güvenlik sorunu iddialarıyla yok sayılamaz

ANKARA -  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, "Bir an evvel kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini bekliyoruz. Ukrayna halkının iradesi, bir başka ülkenin güvenlik sorunu iddialarıyla yok sayılamaz. Ukraynalıların oyuyla seçilmiş bir hükümetin askeri güç kullanılarak alaşağı edilmek istenmesi asla kabul edilemez" dedi.

CHP'li Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Masum insanlar öldürülüyor. Bombalanan şehirlerde siviller korku içinde, yarının ne getireceğini bilmeden bekliyorlar. Rusya'nın haksız, hukuksuz işgalinin üzerinden  sadece bir hafta geçti. Ülkesini terk ederek komşu ülkelere geçen Ukraynalıların sayısı bir milyonu aştı. Ülke içinde yerinden yurdundan edilenlerin sayısı katbekat fazla. Bizim de Ukrayna'da çoğu öğrenci, 20 bin civarında vatandaşımız yaşıyordu. Saldırıların hemen başında, bu vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için partimiz bünyesinde bir kriz masası kurduk" dedi.

'HALKIN İRADESİ YOK SAYILAMAZ'

Öztrak, Ukraynalıların Rusya'ya karşı topraklarını savunduğunu ifade ederek, "Ukrayna egemenliğini savunuyor, bağımsızlığını savunuyor. Rusya'nın haksız, hukuksuz işgalini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Bir an evvel kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini bekliyoruz. Ukrayna halkının iradesi, bir başka ülkenin güvenlik sorunu iddialarıyla yok sayılamaz. Ukraynalıların oyuyla seçilmiş bir hükümetin askeri güç kullanılarak alaşağı edilmek istenmesi asla kabul edilemez. Bir asır önce devrin egemen güçlerine karşı büyük bir Kurtuluş Savaşı vererek ülkesini kurtaran, bağımsız bir cumhuriyet kurarak dünyanın mazlum milletlerine örnek olmuş bir milletin fertleri olarak, Ukraynalıların amasız fakatsız yanındayız" diye konuştu.

Öztrak, ekonominin bu savaşla daha da kırılganlaştığını belirterek, "Bunun etkilerini önümüzdeki dönemde en ağır biçimde yaşayacağız. Savaşın tarafı olan her iki ülkeyle de önemli ekonomik ilişkilerimiz var. Türkiye'nin turizm gelirlerinde Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistler önemli bir yer tutuyor. Enerji ve müteahhitlik konusunda da önemli iş birliklerimiz söz konusu. Rusya, Türk müteahhitlerinin en çok iş üstlendiği ülke. Türkiye doğal gaz ithalatının üçte birini, petrol ve petrol ürünleri ithalatının da beşte birini Rusya'dan yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşının uzaması, ülkemize ciddi bir fatura çıkaracak" ifadelerini kullandı.

'ARTIK KONTAK ÇEVİRMEK BİR SERVET'

Öztrak, son bir haftada benzin, mazot ve LPG'ye yapılan zamlarla ilgili de, "Sanki milletin sabrını sınıyorlar. 25 Şubat'ta benzine 1 lira 61 kuruş, mazota 1 lira 51 kuruş zam yaptılar. 3 gün sonra 28 Şubat'ta mazot fiyatını 96 kuruş, benzin fiyatını da 23 kuruş indirdiler ama LPG fiyatına da 33 kuruş bindirdiler. 1 Mart'ta LPG'ye 61 kuruş daha zam yaptılar. 2 Mart'ta benzine 88 kuruş, mazota 1 lira 51 kuruş zam yaptılar. Ertesi gün 3 Mart'ta benzine 53 kuruş, mazota da 1 lira 33 kuruş zam daha yaptı. İndir bindir derken; 17 liranın altındaki benzin fiyatı bir haftada 19 liranın üstüne çıktı. Litresi 17 lira olan mazot 19 liraya yükseldi. Fukaranın yakacağı LPG'nin litresi 11 liraya dayandı. Arabası olan için artık kontak çevirmek bir servet. İnsanlar korkudan dışarı çıkamıyor. Arabasını evin camından seyrediyor" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 04.03.2022 16:04
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Faik ÖztrakRusya Ile Ukrayna
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