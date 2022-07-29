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CHP'li Öztrak'ın annesi vefat etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak, hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2022 Cuma 16:20
CHP'li Öztrak'ın annesi vefat etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Özel, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın kıymetli annesi Ayten Öztrak'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ayten Öztrak'a Allah'tan rahmet, Öztrak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Ayten Öztrak'ın cenazesi, pazar günü Kocatepe Camisi'nde öğle kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda defnedilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPFaik ÖztrakAnneVefatAyten Öztrak
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