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CHP'li Özkoç: Tezkere Mehmetçiği korumak için 'evet' denilen tezkeredir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Mehmetçiği oradaysa, ona karşı yapılacak bir saldırıya karşı biz o tezkereye 'evet' deriz. Bu tezkere oradaki Mehmetçiği, insan haklarını ve barışı korumak, oradaki huzuru tesis etmek için 'evet' denilen bir tezkeredir" dedi.

CHP'li Özkoç: Tezkere Mehmetçiği korumak için 'evet' denilen tezkeredir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Mehmetçiği oradaysa, ona karşı yapılacak bir saldırıya karşı biz o tezkereye 'evet' deriz. Bu tezkere oradaki Mehmetçiği, insan haklarını ve barışı korumak, oradaki huzuru tesis etmek için 'evet' denilen bir tezkeredir" dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:56
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CHP'li Özkoç: Tezkere Mehmetçiği korumak için 'evet' denilen tezkeredir

ANKARA - CHP Merkez Yönetim Kurulu(MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç basın toplantısı düzenledi. Özkoç, CHP olarak Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı konusunda sürekli açıklama yaptıklarını, ancak buna hükümetin kulak tıkadığını söyledi.

'TBMM NEDEN BU HAREKÂTI BİLGİLENDİRME DIŞINDA TUTULDU'

Özkoç, Fırat'ın doğusunda dün başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti genel başkanlarını aradığını söyleyerek, "Harekatı başlattıktan sonra genel başkanları aradı. Genel başkanlara birer ve ikişer dakikalık sadece 'giriyoruz' diye bir bilgi verdi. TBMM neden bu harekatı bilgilendirme dışında tutuldu? Önceden bir kapalı oturum yapılarak TBMM'ye bu harekatla ilgili bilgi verilebilirdi. Oradaki meclisin milletvekillerinin ve hatta genel başkanlarının görüşleri alınabilirdi" diye konuştu.

'SURİYE İLE KONUŞMUYORSUN, ABD İLE KONUŞUYORSUN'

Özkoç, Türkiye'nin Suriye'nin meşru devletiyle derhal ilişkiye geçmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Oradaki terör örgütlerinin o bölgeden süpürülmesi ve ülkenin onuruna yakışır bir şekilde politik bir çözüm bulunması, ancak Suriye'nin meşru hükümetiyle bir araya gelinerek çözülebilir. Ortadoğu'nun sorunlarını Ortadoğu'daki devletleri muhatap alarak çözmeye çalışınız. ABD ve Rusya ekseninde savrularak, Türkiye'nin dış politikasını belirleyemezsiniz. PYD'yi terör örgütü olarak kabul eden bir tek Türkiye ve Suriye var. Ama sen Suriye ile konuşmuyorsun, ABD ile konuşuyorsun. Yani Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ve Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğü ve çıkarları doğrultusunda bir politika sergilemiyorsun."

'BÖLGEDE BİZİM ASKERLERİMİZ VAR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkereye 'evet' oyu verdiklerini hatırlatan Özkoç, şunları söyledi:

"İdlib'teki gözlem noktaları ve o bölgede bizim askerlerimiz var, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mehmetçiği var. O Mehmetçik, 'Türkiye Cumhuriyeti arkamda' diye orada nöbet tutuyor ve bekliyor. Onun siyasetle bir alakası yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin Mehmetçiği oradaysa, ona karşı yapılacak bir saldırıya karşı biz o tezkereye 'evet' deriz. Bu tezkere oradaki Mehmetçiği, insan haklarını ve barışı korumak, oradaki huzuru tesis etmek için 'evet' denilen bir tezkeredir."

'HANGİ BİRLİK BERABERLİKTEN'

Özkoç, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli" sözlerini hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında birlik ve beraberlikten bahsediyor. Hangi birlik beraberlikten? MHP ile birlikte kurdukları birlik ve beraberlikten mi? '82 milyon' derken kimden bahsediyor? 82 milyonun içerisinde Millet İttifakı'na oy vermiş olan insanlar yok mu? Türkiye Cumhuriyeti bir başka ülkede şu an askeri harekat yapıyor. Mehmetçik orada canıyla uğraşıyor, Erdoğan burada iktidarıyla uğraşıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Engin ÖzkoçTezkereMehmetçikEvet
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