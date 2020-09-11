Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1103
ALTIN
468.753
DOLAR
7.4636
STERLİN
9.5526
EURO
8.8331
Palamut tezgahlarda, hamsi bekleniyor
Palamut tezgahlarda, hamsi bekleniyor
Avrupa Hareketlilik Haftası’nda arabasız gün etkinliği düzenlenecek
Avrupa Hareketlilik Haftası’nda arabasız gün...
102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong Kong’da satışa çıkacak
102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong...
“Erkeklerde 2 kat fazla görülüyor”
“Erkeklerde 2 kat fazla görülüyor”
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li Özkoç: Macron haddini bilmeli

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. Bu yaptığı açıklamaları biz CHP olarak kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir" dedi.

11 Eylül 2020 Cuma 15:56
4 Okunma
CHP'li Özkoç: Macron haddini bilmeli

ANKARA - CHP'li Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Özkoç, Macron'un, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini asla kabul etmediklerini ve kınadıklarını belirterek, "Herkes ve tüm dünya şunu bilmelidir hiçbir ülkenin devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklama ile Türkiye açısından kesinlikle kabul edilmeyecek açıklamalarda bulunmuştur. Bu yaptığı açıklamaları biz CHP olarak kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üslup ve tavırdan hemen vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan yaşadığımız sorunu iki ülke çözecek güce ve tarihsel bağa sahiptir. Sorunun diplomasi masasında çözülmesi gerekir. Macron ve Fransa gölge etmemelidir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Engin ÖzkoçFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'nin Doğu Akdeniz bildirisi hukuki dayanaktan yoksun
AB'nin Doğu Akdeniz bildirisi hukuki dayanaktan yoksun
Bütün problemlerimizi hukuk zemininde çözmek istiyoruz
Bütün problemlerimizi hukuk zemininde çözmek istiyoruz
Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı
Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı
Kılıçdaroğlu: Bizler gibi düşünen politikacılarımızla yapacağız
Kılıçdaroğlu: Bizler gibi düşünen politikacılarımızla yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "eğitim" açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "eğitim" açıklaması
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Türkiye-Libya iş birliği protokolü imzalandı
Türkiye-Libya iş birliği protokolü imzalandı
3 ay daha uzatıldı
3 ay daha uzatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans