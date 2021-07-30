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CHP'li Özkoç: Bakan Soylu, sabotaja dair istihbarata henüz ulaşılamadığını söyledi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, orman yangınlarıyla ilgili, "İçişleri Bakanı Sayın Soylu'yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi" dedi. 

30 Temmuz 2021 Cuma 08:07
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CHP'li Özkoç: Bakan Soylu, sabotaja dair istihbarata henüz ulaşılamadığını söyledi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, orman yangınlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü bildiren Özkoç, açıklamasında şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanı Sayın Soylu'yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bölgede çalışmalara devam ediyor. Tüm ekipler canla, başla yangınlara müdahale ediyor. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPEngin ÖzkoçSüleyman SoyluOrmanYangınSabotaj
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