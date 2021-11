CHP'li Özel: Soylu, anketine güveniyorsa hodri meydan

BATMAN - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Erken seçim ne zaman, biz dünden razıyız, ama erken seçim ne zaman cevaplamaktan yorulduk. İktidar, korktuğu için enken seçim yapamaz. Süleyman Soylu kendi güvendiği ankete güveniyorsa, hodri meydan erken seçim olsun, yapamaz" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Batman’da esnafı ziyaret etti, Batman Üniversitesi Merkez Kampusu’nda öğrenci kulüplerinin stantlarını gezdi. Daha sonra CHP il binasına geçen Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Erken seçim ne zaman? Biz dünden razıyız ama erken seçim ne zamanı cevaplamaktan yorulduk. İktidar korktuğu için erken seçim yapamaz. Süleyman Soylu kendi güvendiği ankete güveniyorsa hodri meydan. Erken seçim olsun, yapamaz. Yalanın buçuklusunu söylesem inanıyorlar demiş Süleyman Soylu, yüzde 15,5 öndeyiz diyor, anketi gösteremiyor. Dün de çağrıda bulunduk. Çıkar, anketi göster. Kim yapmış, nerede yapmış, kaç kişiyle yapmış, ne sonuç çıkmış?"



'KOY SANDIĞI ÇIK KARŞIMIZA'



"Süleyman Soylu benim gördüğüm bir anket, diyor" diyen Özel, "Hadi yiğitsen açıkla, yüzde 15,5 şimdi yalandan bir anket yapmaya başlar. Bütün anketlerde aksineyken yalanın buçuklusunu söyleyeyim diyen, 'inanan olur' diye söyleyen Süleyman Soylu, varsa cesaretin hani çok üst perdeden konuşuyorsun ya herkesi tehdit ediyorsun ya hadi bakalım koy sandığı çık karşımıza. Geçen sene bütçede’ Ohh oh’ yapıyordun ya şimdi sana ohh muhalefete düşüyorsun ohh, iktidarı kaybediyorsun ohh, herkes rahat nefes alacak Süleyman Soylu” diye konuştu.



​'MUTLAKA AŞINIZI OLUN'



Aşıda Batman’ın en düşük ikinci il olduğunu dikkat çeken Özgür Özel, herkesin mutlaka aşı olmasını istedi. Özel, şöyle konuştu:



“Ben eczacıyım, bu salgın ilk günlerinden beri önlemlerin alınmasını söyleyen ve herkesin aşı olmasını söyleyen milletvekilleri olarak buradayız. Gittiğimiz her ilden elbette son seçim sonuçlarına bakardık, elbette hala bakıyoruz. Genelde ne almışız, yerelde ne almışız diye. Bir de ben aşılama oranlarına bakıyorum. Batman aşılama konusunda Türkiye’nin en kötü ikinci ili. Bu konuda Batmanlılara söyleyecek bir sözümüz var, sözümüze değer veren herkese. Ben kendim aşımı oldum. Aşılarımı günü gününe oldum, 20 yaşındaki kızım 77 yaşındaki babam, 72 yaşındaki annem oldu. Ailemizdeki günü gelen tüm çocuklar gençler aşılarını oldu. Bu aşıların olunmasından kimsenin endişe duymasın. Çünkü şu anda günde 200- 220 arasında değişen insanlarımız ölüyor. Hatırlayan ben Manisa milletvekiliyim orada Soma faciası oldu hepimiz ağladık orada 301 vatandaşımız yaşamını kaybetmişti. Yani Türkiye’de her 1,5 günde bir Soma faciası yaşanıyor. Uçaklara biniyoruz gidiyoruz, uçak kalkınca yakınlarımız dua ediyor, kazasız belasız inin inşallah diye. Bugün 180 kişilik bir uçak düşse Türkiye iki yıl konuşur, her gün en az bir uçak düşüyor, bazen 1,5 uçak düşüyor Türkiye’de. Her gün uçak faciası yaşanıyor ülkemizde. Yoğun bakımdakiler aşısızlarla dolu, hastaneler aşısızlarla doludur. Aşısız ölenler çok nadir. Sözümüze değer veren herkese şunu söylüyorum, lütfen aşınızı yaptırın, günü gelince ikinci, üçüncü yarın dördüncü olunca yaptırın. Bu konuda biz kefiliz. Özgür Özel olarak aşının koruculuğuna kefilim, lütfen aşıdan kaçmayın.”



'DESTEĞİN OYA DÖNÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'



Özel, Batman’da olmaktan mutlu olduklarını, Diyarbakır, Batman ve Muş, üç ilde de CHP olarak büyük bir ilgi gördüklerini söyledi. Özel, "Önümüzdeki seçimden hemen sonra ben buralarda olurum. Artık yanımıza Batman milletvekili, Muş milletvekili yanımıza oturtmak gerekir. Bölgede gördüğümüz destekten memnuniyet duyuyoruz. Bu desteğin CHP’ye oya dönüşmesini büyük bir umutla bekliyoruz. Anketlere son seçime göre 10 kat oy artışımız görünüyor. 1,5 aldığımız yerde yüzde 15, iki aldığımız yerde yüzde 20 gözüküyor. Bu artışı sürdüreceğiz, sizler birlikte olmaya devam edeceğiz. Bölgenin insanı uzun süre ihmal edildi. Bu iktidarın son döneminde özelikle hem psikolojik olarak hem kötü muamele rağmen bölge insanına yapılan psikolojik işkenceden artık kurtaracağız" diye konuştu.