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CHP'li Özel: 15-20 milletvekilinin daha katılması, akışı tamamen değiştirebilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Çağrımıza şu ana kadar İYİ Parti, TİP, Memleket Partisi'nin olumlu cevap vermesi bizi memnun etmiştir. Bundan sonra da az bir rakamın kalacağı anlaşılıyor. 15-20 milletvekilinin daha toplantıya katılması, akışı tamamen değiştirebilir" dedi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 16:44
CHP'li Özel: 15-20 milletvekilinin daha katılması, akışı tamamen değiştirebilir

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sağlıkta şiddet vakalarının ele alınması için olağanüstü toplantı çağrısına olumlu yanıt veren partilere teşekkür eden Özel, toplantı yeter sayısı olan 200'ü bulacaklarını ümit ettiklerini söyledi. Özel, "Çağrımıza şu ana kadar İYİ Parti, TİP, Memleket Partisi'nin olumlu cevap vermesi bizi memnun etmiştir. Bundan sonra da az bir rakamın kalacağı anlaşılıyor. 15-20 milletvekilinin daha toplantıya katılması, akışı tamamen değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

'20 ADET GENEL GÖRÜŞME TALEP ETMİŞLER'

Çok özel mazereti olanların dışında CHP'li milletvekillerinin toplantıya tam kadro katılacağını aktaran Özel, tüm milletvekillerini ve grupları toplantıya beklediklerini söyledi. Özel, HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş'ın, 'Genel görüşmeyle, 3-5 dakika konuşmayla, sağlıkta şiddet çözülmez' ifadesine ise şöyle yanıt verdi:

"27'nci yasama döneminde, 20 adet genel görüşme talep etmişler, bugüne kadar. Bunun etkisiz bir şey olduğunu düşünüyorsanız, niye 20 tane kendiniz veriyorsunuz? Maden ki veriyorsunuz, bizim talep ettiğimiz genel görüşmeyi değersizleştirmeyin. Ayrıca, dikkatli okunursa CHP sadece genel görüşme istemiyor. Biz ümidimizi kesmiyoruz. Pazartesiye kadar zamanımız var." 

DHA

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CHPÖzgür ÖzelBasın ToplantısıTBMMMilletvekili
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