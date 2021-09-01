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CHP'li Nazlıaka: Taliban'ın yaptıkları tüm dünyaya zarar veriyor

01 Eylül 2021 Çarşamba 15:14
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CHP'li Nazlıaka: Taliban'ın yaptıkları tüm dünyaya zarar veriyor

ANKARA - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Taliban'ın yaptıkları elbette sadece o bölge insanını ilgilendirmiyor, tüm dünyaya zarar vermeye devam ediyor. Nasıl mı? Bizler eşitliği, özgürlüğü, adaleti, laikliği savunanlar olarak elbette ki oradaki kız kardeşlerimizin yaşantısını da, onların yaşadığı sıkıntıları da buradan endişe ve kaygı ile izliyoruz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı. Nazlıaka, "1 Eylül aynı zamanda sömürüsüz bir düzen demektir. Bu nedenle bizler bu bilinçle her yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde çağrımızı yüksek sesle yapmaya, haykırmaya devam ediyoruz. Bizler CHP olarak insan haklarının ihlal edilmediği, kadınların katledilmediği, çocukların istismara uğramadığı, doğanın talan edilmediği, gençlerimizin geleceksizlik adı altında psikolojik şiddete maruz kalmadığı ve hayvan haklarının korunduğu bir dünya düzeni için mücadele ediyoruz" dedi.

'ENDİŞE VE KAYGI İLE İZLİYORUZ'

Nazlıaka, Afganistan'da Taliban'ın yaptıklarının sadece o bölge insanını ilgilendirmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm dünyaya zarar vermeye devam ediyor. Nasıl mı? Bizler eşitliği, özgürlüğü, adaleti, laikliği savunanlar olarak elbette ki oradaki kız kardeşlerimizin yaşantısını da, onların yaşadığı sıkıntıları da buradan endişe ve kaygı ile izliyoruz. Özellikle kadınları ve çocukları yok sayan, onların en temel hakkı olan yaşam hakkını eğitim hakkını, sağlık hakkını bile kısıtlayan bu anlayışı reddediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPli NazlıakaTaliban
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