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CHP'li Nazlıaka: Şiddet mağduru 6 bin 500 kadının hayatına dokunduk

01 Temmuz 2022 Cuma 14:47
CHP'li Nazlıaka: Şiddet mağduru 6 bin 500 kadının hayatına dokunduk

ANKARA - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şiddet mağduru kadın ve çocuklara ilişkin yaptıkları çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 6 bin 500 kadının hayatına dokunduklarını söyledi.

Genel merkezde basın açıklaması yapan CHP'li Aylin Nazlıaka, 'Yaşam Hak' projesinin tanıtımını yaptı. Nazlıaka, 5 Aralık 2020 tarihinde 'Alo şiddet' hattını kurduklarını söyleyerek, "Yaşama hakkının en temel hak olduğundan yola çıkarak projemize 'Yaşam Hak' adını verdik. 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri sunuyoruz. Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde yanlarında oluyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını, mağdurlar ve aileleri ile dayanışma içinde takip ediyoruz. Şiddet mağduru çocuklara eğitim ve burs desteği verilmesine katkı sağlıyoruz. Projemiz kapsamında sivil toplum örgütleri, meslek odaları, barolar ve yerel yönetimlerle 100'ü aşkın protokol imzaladık. Bugüne kadar en az 6 bin 500 kadının hayatına bire bir dokunduk. Kadınların şiddet sarmalından kurtulmasına, ailelerin duruşma salonlarında yalnız kalmamasına ve çocukların eğitim hakkına ulaşmasına vesile olduk" dedi.

'TÜM KADINLAR İÇİN HAREKETE GEÇİYORUZ'

'Yaşam Hak' mobil uygulamasını 5 Aralık 2021'de hayata geçirdiklerini kaydeden Nazlıaka, "Uygulama sayesinde, en yakın mesafedeki kadın kolları yöneticilerimizle bağlantı kurmalarını, hakları konusunda bilgi almalarını sağladık. Gerektiğinde kolluk kuvvetlerini harekete geçirdik. Şimdi yeni bir uygulama ile projemizi daha da güçlendiriyoruz. Kendini güvende hissetmeyen tüm kadınlar için harekete geçiyoruz. Biliyoruz ki bu memlekette sokakta yalnız yürürken arkasında ayak sesleri duyduğunda tedirgin olmayan tek bir kadın bile yoktur. Otobüste, dolmuşta son yolcu olarak kaldığında ürkmeyen bir kadından bile söz edemeyiz. Ne acı değil mi? Her kadın kendini Özgecan Aslan'ın veya Başak Cengiz'in yerine koymuştur. Yaşam Hak projemiz kapsamında, artık şiddet mağduru kadınların yanı sıra kendini güvende hissetmeyen kadınlara da çare olacağız. Toplu taşımada, sokak lambasının yeterli olmadığı bir yerde ya da yalnız yürürken ürken tüm kadınlara sesleniyorum; yalnız değilsin, biz varız. 444 82 85 numaralı hattımızda size eşlik edecek olan bir kız kardeşiniz var. Kendinizi güvende hissetmediğiniz her yerde telefonun diğer ucundan size destek olacağız. Bir olumsuzluk yaşandığında kolluk kuvveti ile doğrudan iletişime geçerek, can ve mal güvenliğinizin sağlanmasını temin edeceğiz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPli NazlıakaKadınşiddet Mağduru
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