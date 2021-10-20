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CHP'li Karaca: Çay kanun taslağını bir an önce yasallaştıralım

20 Ekim 2021 Çarşamba 14:20
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CHP'li Karaca: Çay kanun taslağını bir an önce yasallaştıralım

RİZE - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Siyasi düşüncelerinizi ve hesaplarınızı bir kenara bırakın. Gelin, hep birlikte ve bir an önce çay kanunu taslağını yasallaştıralım" dedi.

CHP'nin 26 milletvekilinden oluşan heyeti Rize'ye geldi. iki gün kentte ziyaretlerde bulunacak heyet, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyecek. CHP Rize İl Başkanlığı'nı ziyaret eden ve heyet adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partilerinin hazırladığı çay kanun taslağı ile ilgili açıklama yaptı.

Çay kanunu için iktidar partisi milletvekillerine çağrı yapan Karaca, şunları söyledi:

"Çay üreticileri, yıllardır sorunun çözümü için kapsamlı bir çay kanunu talep etmektedir. İktidar, hep seçim zamanı vaat edip, seçimden sonra bu vaatlerini unutmuştur. CHP olarak çay üreticilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının, bilim insanlarının da görüşü alınarak İl Başkanımız Saltuk Deniz, milletvekilimiz Mehmet Bekaroğlu, CHP örgütümüz, büyük çaba ve emek ile kapsamlı bir çay kanunu teklifi hazırladı ve TBMM'ye sunuldu. Buradan tüm iktidar milletvekillerine çağrıda bulunmak isterim; bu kanun teklifi, Rizeli çay üreticisinin talebidir. Bu kanun teklifi, Rizeli çay üreticilerinin sorunlarını çözecek, alın terlerinin karşılığını almalarını sağlayacak, yeniden ata topraklarında çay tarlalarına gelip, toprağı sulamalarının çaresidir. Siyasi düşüncelerinizi ve hesaplarınızı bir kenara bırakın. Gelin, hep birlikte ve bir an önce çay kanunu taslağını yasallaştıralım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer KaracaÇay Kanunu
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