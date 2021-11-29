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CHP'li kadın milletvekillerinden 'eşit temsil' çağrısı

29 Kasım 2021 Pazartesi 12:18
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CHP'li kadın milletvekillerinden 'eşit temsil' çağrısı

ANKARA - CHP'li kadın milletvekilleri, kadınların siyasette 'eşit temsil' edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na sundukları yasa teklifine tüm partilerden destek istedi.

CHP, 306 kadın örgütünün önerileri ve akademisyenlerle yapılan ortak çalışma sonucunda kadınların siyasette eşit temsili için 8 Mart 2021'de TBMM Başkanlığı'na yasa teklifi sundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu yasa teklifi Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Kanun teklifinde milletvekilliği seçimlerinde, siyasi partilerin aday listelerini, kadınlar ve erkeklerin eşit temsilini sağlayacak yüzde 50 cinsiyet kotası; kadınların seçilebilecekleri sıralarda olmasını sağlamak için aday listesinde her iki cinsiyetin birbirini izlediği 'fermuar yöntemi' getirilmesi ile birlikte il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerinde de yüzde 50 cinsiyet kotası uygulanması yer alıyor.

CHP'li kadın milletvekilleri, TBMM'de bulunan tüm siyasi partilere yönelik çağrı mektubu hazırlayarak 30 Kasım'da Meclis gündemine getirilecek yasa teklifi için destek istedi. Çağrı mektubunda, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir demokrasi anlayışının yerleşmesiyle kadın politikaları konusunda daha güçlü bir iradenin hayata geçirilmesi için; 30 Kasım tarihinde yasa teklifimize, bu çağrı mektubu ile desteğinizi istiyoruz. Kadınlar ile erkeklerin, temel insan hakları boyutunda eşitlikçi anlayışla özgür bireyler olarak yaşayabilecekleri Türkiye’yi hep birlikte inşa etmek adına, bu tarihi sorumluluktan kaçmayacağınıza yürekten inanıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPli Kadın MilletvekilleriEşit Temsil çağrısı
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