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CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık

TBMM Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminden bütün siyasilerin çıkarması gereken çok fazla ders olduğunu kaydeden Gök, "O gün birbirimize partiler arasında yaşanan, 'o amansız rekabetin' anlamsızlığı üzerinde durduk. O gece tek vücut olarak darbeye karşı bir pozisyon aldık" dedi.

CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık

TBMM Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminden bütün siyasilerin çıkarması gereken çok fazla ders olduğunu kaydeden Gök, "O gün birbirimize partiler arasında yaşanan, 'o amansız rekabetin' anlamsızlığı üzerinde durduk. O gece tek vücut olarak darbeye karşı bir pozisyon aldık" dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:34
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CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık

TBMM Başkanvekili Levent Gök, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü yaklaşırken, o gece yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Darbe girişimi sırasında TBMM'de bombalanarak zarar gören yerleri inceleyen Gök, o gece yaşanan hareketlik üzerine partisinin genel başkan yardımcıları ile görüştüğünü, daha sonra ise genel merkezde bir araya geldiklerini söyledi. Genel Merkez binasında Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'ne doğru uçaklardan açılan ateşi gördüğünü kaydeden Gök, "Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'yı arayarak bunun bir darbe olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ateş edildiğini kendilerine bildirdim" dedi.


'GENEL BAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ'

Gök, daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile irtibata geçtiklerini kaydederek, şöyle konuştu: "Genel Başkanımız bize, Meclis'e giderek 'sahip çıkma' talimatı verdi. Yaklaşık 20 arkadaşımızla birlikte Meclis'e gittik. O dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman kürsüde oturuyordu. 40-50 civarında AK Partili milletvekili ve bir kısım MHP’li milletvekili vardı. Salonda toplandık. Hepimiz darbeye karşı konuşmalar yaptık. CHP adına ben konuştum. Seçilmiş hükümetin yanında olduğumuzu, sonuç ne olursa olsun demokrasiden yana tavır koyacağımızı ifade ettik. Hükümet adına o dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuştuğu sırada Meclis binası sallandı. Hepimiz anladık ki, üzerimize bir bomba atılmıştı. Ona rağmen hepimiz darbeye karşı sesimizi yükselttik. Bu sırada bombalar atılmaya devam etti. Can güvenliğimizin olmadığı kanaatine vardıktan sonra o dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın tavsiyesiyle sığınağa inmeye karar verdik. Su yok, elektrik yok, su borularının, ısınma borularının geçtiği bodrum katında 200 kişi oraya sıkıştık. Gelişmeleri orada değerlendirmeye çalıştık. 6-7 bakan ve milletvekilleri oradaydı."


'AMANSIZ  REKABETİN ANLAMSIZLIĞI'

Gök, 15 Temmuz gecesi tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Uygun olmayan koşullarda o gün birbirimize gerçekte partiler arasında, 'amansız rekabetin' anlamsızlığı üzerinde durduk. O gece tek vücut olarak darbeye karşı bir pozisyon aldık. FETÖ tehdidine karşı bir dik duruş sergilenmiştir. Darbeye karşı bildiriyi o sığınakta hazırladık. Ertesi günü ne olacağını bilmeden o sığınakta bekledik. Sabaha karşı darbenin önlendiğini öğrendik. Sabah dışarı çıktığımızda Meclisimizin bombalanmış yıkılan halini görmenin büyük bir ıstırabını, travmasını yaşadık. Saat 10.00 gibi ailemizle kucaklaşmak üzere Meclis'ten ayrıldık. Şu gördüğünüz bombalanan yerin üst katı o dönem benim grup başkanvekili odamdı. O etkiyi odamda görmenin büyük üzüntüsünü yaşadım. O bomba Genel Kurul'a isabet etseydi, o gece orada bulunan milletvekilleri hayatta olmayacaktı. Türkiye'de siyasetçilerin gerektiği zaman çok zor dönemlerde siyasi partilerin nasıl birleştiğinin göstergesidir 15 Temmuz."

Gök, 15 Temmuz gecesi siyasi partilerin büyük bir sınav verdiğini, hayatlarını ortaya koyarak, FETÖ'nun darbe girişimine karşı dik duruş sergilediğini kaydetti.

DHA

Son Güncelleme: 09.07.2019 07:19
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanvekili Levent Gök15 TemmuzDarbe GirişimiCHP
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