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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir’de buluştu

CHP'li 9 büyükşehir belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in ev sahipliğinde Eskişehir’de bir araya geldi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 12:20
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir’de buluştu

CHP'li 9 büyükşehir belediye başkanının katıldığı 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in ev sahipliğinde kentte gerçekleştirildi. Buluşmada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş yer aldı. Yurt dışında olduğu belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve sağlık sorunları olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise buluşmaya katılmadı.

Otelin toplantı salonundaki buluşmanın açılışını yapan Başkan Büyükerşen, önemli konu başlıklarının alanında uzman kişilerle birlikte değerlendirileceğini dile getirerek, “Bugüne gelecek olursak diğer toplantılarda olduğu gibi bugünkü toplantımızda da çok önemli konu başlıklarında, alanında uzman kişilerden önemli kazanımlar elde edeceğiz. Aydınlık yarınlara olan inancımızı arttıran bu ülkenin güzel evlatları için neleri doğru, neleri yanlış yapıyoruz? Bunları da toplantımızda konuşacağız. 2019 yılının Mart ayında 11 kent olarak çıktığımız bu güzel yolculukta, birlik, beraberlik, en önemlisi de dayanışma içerisinde çalışmaktan duyduğum mutluluğu kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Birbirimizden öğreneceğimiz daha çok şey olduğuna inanıyorum. Ben Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden ziyade, 5 dönemlik tecrübeli bir büyüğünüz olarak daima yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Topraklarından bereket fışkıran bu güzel memlekete hep birlikte umut olmaya devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Büyükerşen’in konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPEskişehirYılmaz BüyükerşenBüyükşehir Belediye Başkanları Buluşması
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