Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 2
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,072.10
ALTIN
787.93
DOLAR
13.50
STERLİN
18.59
EURO
15.52
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li Altay: Hiçbir siyasetçinin teröre desteğini kabul etmemiz mümkün değil

13 Ocak 2022 Perşembe 16:12
7 Okunma
CHP'li Altay: Hiçbir siyasetçinin teröre desteğini kabul etmemiz mümkün değil

ANKARA - CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Altay, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun vekiliyim. Hiçbir siyasetçinin ve örgütün teröre, teröriste desteğini ve ilişkisini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, bugün Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün rapor yayımladığını belirterek, "Bu örgütün raporu; Türkiye için iç karartıcı, yüz kızartıcı bir rapor. Bu örgütün Tayyip beye özel bir husumeti olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan hükümetinin Türkiye'nin insan hakları sicilini onlarca yıl geri götürdüğü ve uluslararası insan hakları hukukunu açıkça hiçe saydığı bu raporda kayda geçmiş. Senin insan haklarına aykırı, demokrasiye aykırı eylemlerin, söylemlerin Türkiye'yi insan hakları noktasında da küme düşürdü. Örgüt, 'Türkiye onlarca yıl geri gitti' diyor" diye konuştu. 

'TERÖRİSTE DESTEĞİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan CHP'li Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmaması ve bu durumun AK Parti'li milletvekilleri tarafından eleştirilmesiyle ilgili Altay, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun vekiliyim. Parlamento Muhabirleri Derneği ziyaretimde de daha sonra bu konudaki yaklaşımımızı söyledim ve tekrar altını çizerek söylüyorum; hiçbir siyasetçinin ve örgütün teröre, teröriste desteğini ve ilişkisini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

'ANLAŞILAN, YENİDEN İMRALI İLE TEMASA GEÇMİŞ'

CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki 'Şu anda Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek' sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Anlaşılan, çözüm sürecinden sonra beyefendi yeniden İmralı ile temasa geçmiş. Bu ifadenin karşılığı budur ancak İmralı ile yeniden kanka olmuşsa böyle bir bilgiye ulaşabilir. Başka türlü böyle bir iç çekişmenin Erdoğan'a intikal etmesi, buna vakıf olması mümkün değildir. Soralım kendisine, nereden biliyorsun Erdoğan? Kim söyledi sana, kim bu rahatsızlığı dile getirdi? Ama ben biliyorum, o koltuğu kaybetmemek için her şeyi göze almış bir Erdoğan var" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkan Vekili Engin AltayHDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce: Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz
Muharrem İnce: Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz
İYİ Parti'li Usta: Bunun bedelini Türkiye öder
İYİ Parti'li Usta: Bunun bedelini Türkiye öder
Kılıçdaroğlu: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz
"Türkiye vizyonuna yapay zeka ekosistemimizle güç katacağız"
"Türkiye vizyonuna yapay zeka ekosistemimizle güç katacağız"
Dışişleri'nden 'Rauf Denktaş' mesajı
Dışişleri'nden 'Rauf Denktaş' mesajı
Erdoğan: PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz
Erdoğan: PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim
Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim
Pakdemirli: Hibe desteği başvuruları başladı
Pakdemirli: Hibe desteği başvuruları başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma