Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
505.91
DOLAR
8.9483
STERLİN
12.2098
EURO
10.3795
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Kayseri'de konut arsaları ihaleyle satılacak
Kayseri'de konut arsaları ihaleyle...
Tefenni Belediyesi Memur Alıyor
Tefenni Belediyesi Memur Alıyor
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek

08 Ekim 2021 Cuma 14:16
4 Okunma
CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek

İZMİR - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir İl Başkanlığı'nca başlatılan program kapsamında 30 milletvekilinin katılımı ile 8 ilçedeki 190 köy ziyaret edileceğini belirterek, ziyaretlerde özellikle tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçinin sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri geliştireceklerini söyledi.

Antalya, Aydın, Bursa, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Edirne, Niğde, Mersin, İstanbul, Tunceli, Uşak ve İzmir'den CHP’li 30 milletvekilinin katılımıyla oluşturulan heyet, İzmir'de sahaya indi. Çalışma öncesi CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in yanı sıra çalışmada yer alacak milletvekilleri katıldı. Çalışma kapsamında bugün İzmir'in Kınık, Bergama, Aliağa, Menemen ilçeleri, yarın ise Kiraz, Bayındır, Beydağ ve Tire ilçelerinin ziyaret edileceği belirtildi. İki gün süreceği ifade edilen saha çalışması hakkında bilgi veren CHP Genel Sekreteri Böke, "Önümüzdeki iki gün boyunca vekillerimiz İzmir'in 8 ilçesinde yoğun bir saha çalışması yürütüyor olacak. İlçelerimizi karış karış gezeceğiz. 190 köye bizzat her birimiz gideceğiz ve halkla bir araya geleceğiz. Tarımda, üretimde nelere ihtiyaç olduğunu konuşacağız. Halkımızın sorunlarını dinleyecek ve çözüm üreteceğiz. Onların taleplerini Türkiye gerçeğine dönüştürmek için omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi.

'HER YERDE HALKIMIZLA BULUŞUYORUZ'

CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu olduğunu dile getiren Böke, "Sorumluluğumuzu üstlenmiş durumdayız. Bu karanlığın içerisinde çok yakında gelecek olan umudu büyütüyoruz. Demokrasiyi yaşatmak için hep birlikte omuz omuza çalışıyoruz. Deprem, sel, yangınlarda CHP'nin bütün örgütleri yaraların sarılması için ortaklaştı. Gün geliyor yoksulun sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek için mücadele ediyoruz. Her yerde halkımızla buluşuyoruz. Bugün de derin gıda krizi, derin tarım krizi ile karşı karşıyayken hep birlikte var olmanın çok güçlü olduğu kent İzmir'deyiz" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON RAKAMLARINA DEĞİNDİ

Enflasyon rakamlarına değinen Böke, "TÜİK'in makyajlı verilerine göre bile enflasyon uçuyor. 2014 yılı fiilen başkanlık rejimine geçtiğimiz yıl. O yıl enflasyon yüzde 9,4 iken bugün TÜİK verilerine göre bile enflasyon yüzde 20'lere dayanmış. Tesadüf değil. Kader hiç değil. Enflasyonu düşürebilmek için güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye ihtiyacımız var. Biz kuracağız" dedi.

'ÇİFTÇİ KAZANAMIYOR'

Tarımsal üretimin öneminden söz eden Böke, "İktidar kendi kendine yeten ülkemizi dışarıya bağımlı kıldı. Üretimin tüm girdileri dışarıya bağlı. Sonuç ortada. Çiftçi kazanamıyor. Halk temel tüketim ihtiyaçlarını gideremiyor. CHP olarak biz buna seyirci kalamayız. Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde tarım sektörünün bütün sorunlarını detaylı biçimde ele aldık. Bugün de bu çalışmaların yıllardır emek inşa edildiği İzmir'de, tarımın merkezindeyiz. Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir" diye konuştu.

Tarım Kanunu ile ilgili konuşan Böke, "Tarım Kanunu der ki; 'Her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i çiftçiye destek olarak verilmelidir' ancak tek adam sistemi bunun yarısını dahi çiftçiye vermiyor. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV alınmamasını sağlayalım dedik. Kabul edilmedi. Biz iktidarımızda çiftçinin kullandığı mazottan vergi almayacağız. Biz iktidar olduğumuzda çiftçinin alması gereken tarımsal desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPli 30 Vekilİzmir190 KöyZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"
"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"
Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'silahlanma' tepkisi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'silahlanma' tepkisi
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözeceğiz
Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözeceğiz
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı
Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Vergi Kanunu teklifi Komisyon'da kabul edildi
Vergi Kanunu teklifi Komisyon'da kabul edildi
Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Erdoğan: HDP, bu hanımefendiyi veto etmiştir
Erdoğan: HDP, bu hanımefendiyi veto etmiştir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma