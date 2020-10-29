CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'İnsanlarım' oyununu izledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi'nce düzenlenen etkinliğe katıldı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliğe eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte gelen CHP lideri, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Kılıçdaroğlu çiftine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, milletvekilleri ve çok sayıda partili eşlik etti. Saygı duruşu ve İstikalal Marşı'nın okunmasının ardından, 29 Ekim için hazırlanan bir video izletildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın, selamlama konuşmasının ardından ise tiyatrocu Genco Erkal, tek kişilik 'İnsanlarım' adlı oyununu sahneledi.