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CHP'den sağlık çalışanları için yasa teklifi

CHP, Covid-19 salgını ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 'görev şehidi' sayılması için kanun teklifi verdi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 16:26
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CHP'den sağlık çalışanları için yasa teklifi

ANKARA - CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan 4 maddelik yasa teklifi, 'Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik öngörüyor. Teklifin gerekçesinde koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının ağır şartlarda çalıştıklarına dikkat çekilerek, "Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ve yakınlarının şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması gerektiği açıktır. Tüm dünyada geri dönülmez etkiler yaratan koronavirüs salgınında, TBMM'ye düşen başka insanların hayatlarını kurtarma pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının onurlu mücadelelerinin hak ettikleri değeri görmesi için bu yasal düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmek olmalıdır" denildi.

Teklif ile pandemi olarak kabul edilen koronavirüs salgını ile mücadele sırasında virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının haklarının teslim edilmesi, 'görev şehidi' olarak sayılmaları amaçlanırken, nakdi tazminat ve aylık bağlanacaklara covid-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının da eklenmesi öngörülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hayatını Kaybeden Sağlık çalışanlarıGörev şehidiSağlık çalışanlarıCHP
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