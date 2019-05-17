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CHP'den, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 'seçmen verileri' başvurusu

CHP, seçmenlerin başta sağlık verileri olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları, tutukluluk ve hükümlülük bilgileri gibi kişisel verilerin kanuna aykırı biçimde ele geçirildiği iddiasıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na başvurdu.

CHP'den, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 'seçmen verileri' başvurusu

CHP, seçmenlerin başta sağlık verileri olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları, tutukluluk ve hükümlülük bilgileri gibi kişisel verilerin kanuna aykırı biçimde ele geçirildiği iddiasıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na başvurdu.

17 Mayıs 2019 Cuma 14:29
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CHP'den, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 'seçmen verileri' başvurusu

ANKARA - CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, seçmenlerin başta sağlık verileri olmak üzere SGK kayıtları, tutukluluk ve hükümlülük bilgileri gibi kişisel verilerin kanuna aykırı biçimde ele geçirildiği iddiasıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na başvurdu. Başvuruda AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvuruya ve AK Parti sözcülerinin açıklamalarına dikkat çekilerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı biçimde vatandaşların devlet hastanesi raporlarını da içeren kişisel sağlık verileri, tutukluluk ve hükümlülük bilgileri ile SGK kayıtlarını da içeren kişisel verilerinin temin edildiği öne sürüldü. Başvuruda hiçbir partiyle paylaşılmayan kısıtlı, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin listesinin AK Parti tarafından elde edildiği, eşit şartlarda yarışılması esas olunan seçim sürecinde, CHP ya da diğer partilerle paylaşılmayan verilerin bir siyasi partinin erişimine açılmasının kabul edilemez olduğu bildirildi. Başvuruda, şöyle denildi:

"AK Parti'nin YSK'ya itiraz dilekçesinde usulsüz oy kullandığı belirtilen seçmen sayısının 46 bin 426 olduğunun siyasal iletişimi kamuoyuna yapılmış; ancak 39 ilçe seçim kurulunda yapılan incelemelerde yalnızca 766 seçmenin durumunun incelenebilecek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu itiraz dilekçesinden de anlaşılmaktadır ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tarafından devlet hastanesi raporlarına erişilmiş, kişisel sağlık verileri kolayca elde edilmiş, çoğaltılmış ve bir nüshası tutulmuştur. Bu verilerin Sağlık Bakanlığı’ndan alındığı ortadadır. Seçmenlerin kısıtlı, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin TC kimlik numaralarının bulunduğu ekli listelerin ise Adalet Bakanlığı’ndan temin edildiği açıktır. Parti yetkililerinin açıklamaları, sadece sandık kurulu başkanlarının kişisel verilerinin afişe edilmekle kalmadığı, sandık kurulu başkanlarının akrabalarına ilişkin kişisel bilgilerin de araştırıldığını göstermektedir. Tüm bu sebeplerle vatandaşların rızaları dışında paylaşılan kişisel verilerinin imhasının ve bu verileri bir siyasi partiyle paylaştığı ortaya çıkacak kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerince işlem yapılması amacıyla suç duyurusunda bulunulmasının sağlanması için inceleme sonuçlarıyla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kişisel Verileri Koruma KuruluSeçmen VerileriBaşvuruCHP
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