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CHP'den 'dezenfektan ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirilsin' teklifi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında, temizlik ve dezenfektan ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

16 Mart 2020 Pazartesi 15:57
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CHP'den 'dezenfektan ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirilsin' teklifi

ANKARA   - CHP İzmir Milletvekili Kılıç tarafından hazırlanan 'Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile temizlik ve dezenfektan ürünlerindeki KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi öngörülüyor.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan CHP'li Kılıç, koronavirüs tehlikesinin dünyayı etkisi altına aldığı bugünlerde temizlik ve dezenfektan ürünlerinin daha da önemli hale geldiğini belirtti. Kılıç, "Bu ürünlere bütün vatandaşlarımızın uygun fiyatla kolayca ulaşabilmesi gerekmektedir. Başta sabun olmak üzere çoğu temizlik malzemelerinde KDV oranının yüzde 18 olarak uygulandığını görmekteyiz. Koronavirüs tehlikesinden sonra ülkemizde birçok tedbirin alındığı bir dönemde, temizlik ve hijyen ürünlerindeki KDV oranlarının düşürülmesi, vatandaşların bu ürünlere uygun fiyattan daha kolay ulaşmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle de son günlerde tüketimi giderek artan temizlik ve hijyen ürünleri ile dezenfektanlardaki KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması, devletimize koronavirüsle mücadelesinde destek sağlayacak bir unsur olacaktır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan KılıçKoronavirüs TedbirleriDezenfektan ürünleriKDV Indirimi
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