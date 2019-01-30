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CHP, bu kararıyla herkesi incitti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimi için CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'in aday gösterilmesini eleştirdi. Destici, "CHP, bu kararı ile bütün ülkücüleri, milliyetçileri hatta onun ötesinde 12 Eylül mağduru olan herkesi incitmiştir. Sandıkta da bunun bir karşılığı olacağına inanıyorum" dedi.

CHP, bu kararıyla herkesi incitti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimi için CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'in aday gösterilmesini eleştirdi. Destici, "CHP, bu kararı ile bütün ülkücüleri, milliyetçileri hatta onun ötesinde 12 Eylül mağduru olan herkesi incitmiştir. Sandıkta da bunun bir karşılığı olacağına inanıyorum" dedi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:49
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CHP, bu kararıyla herkesi incitti

ANKARA - BBP lideri Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, SMA hastalarının ilaca erişimi ve ilaç paralarının geri ödenmesi konusunda her zaman büyük gayret içinde olduklarını söyledi. Destici, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yaklaşık 2 yıl önce yaptığımız görüşme neticesinde önce 'Tip 1' hastaları için ilaç bedellerinin geri ödenmesi noktasında bir sonuç almıştık. Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkladı. Artık 'Tip 2' ve 'Tip 3' SMA hastalarının ilaç bedelleri de geri ödenecek. Ben bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Sağlık Bakanlığı'mıza ve diğer emeği geçen bakanlıklarımız ile tüm bürokratlarımıza şükranlarımı sunuyorum. SMA hastalarımızın gözleri aydın olsun" diye konuştu.

'HDP, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİR UNSURUDUR'

BBP'nin, yerel seçime hazır olduğunu vurgulayan Mustafa Destici, 51 şehirde kendi adaylarıyla sahada olacaklarını kaydederek, şunları söyledi: 

"Öncelikle 51 şehir var. Bir de 30 büyükşehir var. Partimiz bu 51 ilin tüm seçim çevrelerinde kendi adı, adayları ve amblemiyle sahada olacaktır. 30 büyükşehirle ilgili kararımızı bu hafta sonu gerçekleştireceğimiz Merkez Karar Yönetim Kurulu ve İl Başkanları toplantımız ile açıklayacağız. İstisnamız Güneydoğu ve Doğu Anadolu'muzun bazı seçim çevrelerinde PKK'ya karşı iş birliğine herkesten önce kapıyı açtık. Bu konuda da bizim gibi hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Bugüne kadar bu hassasiyeti görmüş değiliz. Bütün siyasi partilere PKK'nın siyasi partisi dışındaki bütün siyasi partilere çağrı yapıyorum. Gelin, burada inat etmeyin. PKK'ya karşı nasıl Mehmetçiğimiz, askerimiz mücadele ediyorsa biz de siyaseten mücadelemizi ortaya koyalım. Eğer terörü yenmek istiyorsak terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele etmeliyiz. HDP de terör örgütünün bir unsurudur."

'CHP, BU KARARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ'

CHP'den yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'in aday gösterilmesini değerlendiren BBP lideri Destici, bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. 12 Eylül döneminde, kendilerine ve ülkücülere büyük darbe vurulduğunu savunan Destici, şöyle konuştu: 

"Onlarca arkadaşımız ve ağabeyimiz, haksız yere idam edilmiş, işkenceler görmüştür. Bunların müsebbiplerinden birisi olan Nurettin Soyer’in oğlunun Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi, elbette bütün ülkücü camiayı incitmiştir. Ben CHP'nin bu kararını bir kere daha gözden geçirmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Şöyle bir örnekle karşı karşıya kalsaydık acaba ne derlerdi? Biliyorsunuz, bu ülkede birkaç yıl önce çok meşhur FETÖ savcıları vardı. Onlardan birisinin oğlunu bir siyasi parti aday yapsaydı acaba toplumun tepkisi nasıl olurdu? İşte Nurettin Soyer'in, onlardan bir farkı yoktur. Konunun böyle değerlendirilmesini ve vicdanı olan herkesin böyle bir tavır koyacağını düşünüyorum. CHP, bu kararı ile bütün ülkücüleri ve milliyetçileri hatta onun ötesinde 12 Eylül mağduru olan herkesi incitmiştir. Sandıkta da bunun bir karşılığı olacağına inanıyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BBP Lideri DesticiCHP
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