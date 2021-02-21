Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şile ziyaretinde konuştu

İSTANBUL,(DHA)

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şile'de incelemelerde bulundu. Şile Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapılan Şile Değerlendirme Toplantısı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından çalışmaları süratli bir şekilde başlattıklarını anlatan Bakan Kurum, "İnşallah Pazartesi günü İzmir'de gerek yerindeki dönüşümler, gerekse rezerv alanındaki dönüşümler için Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 1844 konutun temelini atacağız." dedi.



"FİKİRTEPE'DE 60 BİN VATANDAŞIMIZI İLGİLENDİREN 15 BİN KONUTLUK BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Mart sonuna kadar 5 bin konutun temelini atarak Ağustos itibarıyla da teslimlere başlayacaklarını belirten Bakan Kurum,

"Elazığ'da, Malatya'da ne yaptıysak inşallah güzel İzmirimiz için de aynı anlayışla hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını gerçekleştirip vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli konutlara yerleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 500 bin konutun dönüşümünü tamamladık. İstanbul'da gerek Roman vatandaşlarımızın Çatalca'da yerinde dönüşümü gerekse İstanbulumuzun 39 ilçesindeki riskli alanlardaki dönüşüm projeleri olsun toplamda 64 riskli alanda, 117 bin konutun dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un 22 ilçesinde 41 kentsel dönüşüm projesiyle 85 bin konutun proje ve inşa çalışmaları devam etmektedir. Fikirtepe'de 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren 15 bin konutluk Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da yeni master planımızı hazırladık ve bu plan çerçevesinde imar planı hazırlığı tamamlandı. İnşallah askı süresinin tamamlanması müteakip yeni Fikirtepe projesini artık etaplar halinde Mart ayı itibariyle inşa sürecine başlayacağız. Söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza, kentsel dönüşümde mağdur vatandaşlarımıza en kısa zamanda konutlarına yerleştirecek adımları da atıyor olacağız. Esenler'de de 60 bin konutluk çok önemli bir proje yürütüyoruz."



Kentsel dönüşüm kredilerine de açıklamasında değinen Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın kendi evlerini yenilemeleri durumunda 125 bin lira olan kredi tutarını 200 bin liraya yükselttik. Toplam kredi tutarını 625 bin liradan 1 milyon TL'ye çıkardık. 'Evimi yeniden yapmak yerine güçlendirme yapmak istiyorum' diyen vatandaşlar için de 50 bin lira olan kentsel dönüşüm kredisini 80 bin liraya kadar çıkardık. Son yaptığımız KDV indirimden sonra da ülkemizin her yerinde kentsel dönüşüm daha hızlı ve kararlı şekilde gidecek." dedi.



ŞİLE'YE MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Bakan Kurum, "Şile'de sahil düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız projeyi en kısa zamanda hazırlayacak ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kısa zamanda sezona yetiştirmek için Mayıs ve Haziran ayına kadar da projeyi yapıp İstanbulumuzun hizmetine sunuyor olacağız. Yeşilimizi Şile'de daha da artırmak adına Millet Bahçelerini projelendiriyoruz. Ballı bey Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik alanı İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Şile Belediyesi ortaklaşa bir Millet Bahçesi projesi gerçekleştirecek. Ağva'da 54 bin 500 metrekarelik alanda Tabiat Parkı yapacağız." diye konuştu.



176. yıllık Şile Feneri'nin restorasyonunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanmak üzere olduğunu da ifade eden Kurum, "Şile Feneri etrafında bir proje gerçekleştireceğiz. Fenerin siluetine zarar veren binaların kaldırılması ve etrafında düzenlemelere ilişkin Şile Belediyesi ve Bakanlığımız Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü arasında bir proje gerçekleştirmiş olacağız." dedi.



Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Kumbaba, Ahmetli ve Ağva'da, Yakuplu Caddesi'nde 'Prestij Sokaklar' oluşturacağız. Bu sokaklarda kaldırımlar, aydınlatma, otopark alanları ve yeşil alanların düzenlemesini asfalt çalışması ile birlikte yaklaşık 12 milyon liralık bir projeyi bir kısmını hibe bir kısmını da kredi olmak üzere Şile Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiriyor olacak. Ayrıca Şile, Çatalca ve Silivri'de kadastro çalışmaları nedeniyle dava konusu edilen yerlerde 20 yıl süreli zilliyetlikle ilgili problemler vardı. Bu probleme ilişkin yapmış olduğumuz düzenlemede 20 yıllık kullanımı vatandaşımız tarafından belgelenmek kaydıyla biz açılan davalardan feragat edeceğiz. Vatandaşımız tapularını kavuşmuş olacak. Tapuların alınmasına müteakip o alanda gerekli çalışmaları belediye ve bakanlığımızla ortak bir şekilde yürütüyor olacak. Darlık ve Esenceli köylerimizde mülkiyet problemine ilişkin iskan çalışması kapsamında çalışmalarımızı yapıyoruz. Oradaki sorunu da Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütüyoruz. Orada da sorunları en kısa şekilde hallederek vatandaşlara tapularını vermiş olacağız."



Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, MKYK Üyemiz Mustafa Ataş, Bakan Yardımcımız Fatma Varank, İlçe Kaymakamımız Mehmet Nebi Kaya, Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner, İlçe Başkanımız Erdoğan Akgül, Çatalca İlçe Başkanımız Yusuf Aslan ve bakanlığımızın üst düzey yöneticilerini bugün ilçemizde ağırladık. Özellikle yaz sezonu için heyecan verici gelişmeleri ve projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte ilçemizle buluşturacağız. Devletimizin destekleriyle Şile daha da güzel olacak. Kıymetli bakanımıza ilçemize göstermiş olduğu ilgi için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.