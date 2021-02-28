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Çelik'ten, Yunanistan'a kınama

AK Parti'li Çelik'ten, Yunanistan'ın göçmen tutumuna kınama

28 Şubat 2021 Pazar 09:10
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Çelik'ten, Yunanistan'a kınama

ANKARA (DHA)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan unsurlarının sınırda göçmenleri darbedip, paraları, pasaportları ve ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınadı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan unsurlarının  göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti. Çelik, "Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darbetmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz. Avrupa Birliği, sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir" dedi.

Çelik, Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 29 göçmeni kurtaran Mehmetçik'i tebrik ederek, "Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ömer çelikYunanistan
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