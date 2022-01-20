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Çavuşoğlu: Rusya- Ukrayna gerginliği ciddi, temaslarımızı sürdüreceğiz

20 Ocak 2022 Perşembe 12:18
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Çavuşoğlu: Rusya- Ukrayna gerginliği ciddi, temaslarımızı sürdüreceğiz

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Gerginlik devam ediyor, ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde amaç, gerginliğin azaltılması" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Bu konuda iyimser olanlar var, kötümser olanlar var. NATO-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki diyalog belirleyici olacak. NATO şimdi Rusya'ya sözlü cevap verdi. Rusya'nın teklifleri vardı ona karşı, yazılı bir şekilde de cevap verecek. Sekreterya çalışıyor. Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya gelecek. Gerginlik devam ediyor, ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde amaç, gerginliğin azaltılması" dedi.

'ERMENİSTAN DA MEMNUN'

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme süreci hakkında ise "İlk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve neler beklendiği görüşüldü. Biz açıkladık. Hedef tam normalleşme. Ermenistan da bundan çok memnun. Önümüzdeki süreçte, uçuşların başlaması ve özel temsilcilerin atanması dışında hangi adımlar atılabilir onun üzerinde çalışılacak. Özel temsilciler bunu çalışacak. Güven artırıcı adımlar konuşulacak" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna GerginliğiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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