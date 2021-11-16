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Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile görüştü

16 Kasım 2021 Salı 14:54
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Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile görüştü

LÜBNAN - Lübnan resmi ziyareti kapsamında Beyrut’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu görüşme sırasında ve sonrasında yaptığı açıklamalarda “Kritik günlerde Lübnan’a olan desteğimizi bir kere daha vurgulamak için buradayız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Aoun’a hitaben“Kritik günlerde Lübnan’a olan desteğimizi bir kere daha vurgulamak için buradayız. Ayrıca yeni kurulan hükümetle beraber ilişkilerimizi her alanda geliştirme arzusundayız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Aoun ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile de görüşeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi konuştuk” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluLübnan Cumhurbaşkanı Aoun
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